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健身教練勒死女友求減刑 審判長問理由？ 他回「很愛她」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕，送醫無礙；新北地方法院依殺人罪判張無期徒刑。張和檢方皆上訴，台灣高等法院2日審理，張向法官表示「千錯萬錯都是我的錯」並學會「每個人都有選擇自己愛的自由」，但悲痛的死者家屬拒絕原諒。

張（36歲）的律師辯稱法院應以刑法59條「情堪憫恕」條款替他減刑，審判長詢問張「哪裡值得同情？」張答稱「交往時很愛女友，是出於一時氣憤才犯錯，真的不是故意的。」

張不滿女友去年1月至2月間提分手，先在網站YouTube上搜尋殺人手法，又向朋友透露殺女友的念頭，並將女友約到原本兩人同住的租屋處見面，因無法接受分手事實，趁女友背對他時將她勒斃。張勒死女友後打電話給好友，稱要自殺並交代後事，警方獲報趕到場，張將門反鎖後持刀自戕，員警及時救下。

新北地院認為張育銘打給友人，只是表達自殺意願，沒要求對方報警，見警方到場後還鎖門，不符合自首要件。張僅因無法接受女友分手並另結新歡，就殺害女友，新北院認為不值得同情，且他勒住女友長達2至3分鐘，女友不停掙扎卻不停手，手段殘忍。

張育銘曾與多人因行車糾紛發生衝突，女友生前也曾向朋友透露張讓她感到不安、害怕，一審認為張欠缺自我控管情緒能力，依賴暴力解決問題，而這也是兩人感情生變的主因。張一再表示是因第三者介入，才會產生殺人想法，沒能反省自己如恐怖情人的交往模式，犯後態度欠佳，一審判他無期徒刑。

檢察官對刑度有意見，上訴高院，而張也認為「判太重」而上訴。高院先前開庭時，張表示當下是臨時起意，並非預謀殺人，且他應該符合自首要件；女律師辯護稱張沒有用刀、也「沒有毀棄損壞屍體」，且犯後也感到抱歉、坦承犯罪，不應論處無期徒刑。

檢察官臚列張分手後，持續打電話給被害人的情事，包括說自己壓力大、吃不下，一直要求見對方，甚至指責她「腳踏兩條船」。

2日高院開庭時，審判長問張「如果你有機會，會跟死者講些什麼？」張答「對不起」；審判長質疑「只有對不起？」張接著說「祝她幸福」，並說不會放棄尋求死者家屬諒解。

死者父親表示，案發前2個月，女兒就已經分手，但張不斷言行恐嚇、兩度動手，妻子還因此患憂鬱症。因台灣司法心理學會鑑定指死者母親「可能原諒被告」，死者母親昨澄清是因為怕張出獄後又來威脅，她不是真的要原諒，她懇求法官主持公道，維持無期徒刑，不要讓張有機會再殺人。

檢察官指出，鑑定結果顯示張姓凶手較無悔過、自省之心，有中高再犯率，不容易復歸社會，建請合議庭處理適當之刑。

張在最後陳述時，站起來向死者雙親鞠躬致歉，但死者雙親身體側向另一邊、不願接受，審判長要書記官記清楚「被害人家屬轉頭、背對被告」。高院定6月6日宣判。

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健身教練張育銘勒斃女友，一審遭處無期徒刑，褫奪公權終身，台灣高等法院2日辯論終結，張稱「出於一時氣憤才犯錯」，希望法院依刑法「情堪憫恕」條款減刑。記者王宏舜／攝影
健身教練張育銘勒斃女友，一審遭處無期徒刑，褫奪公權終身，台灣高等法院2日辯論終結，張稱「出於一時氣憤才犯錯」，希望法院依刑法「情堪憫恕」條款減刑。記者王宏舜／攝影

女友 分手 殺人

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