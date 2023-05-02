獨／峨眉停車場雙屍案凶手改判無期 死者母詛咒最高法院「必有惡報」

最高法院外觀。聯合報系資料照

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被最高法院撤銷，更三審第五度判死刑，最高法院認為陳福祥曾揮手示意被害人離開，對方仍回頭查看發現屍體，他才萌生殺意開槍殺人，屬於臨時起意「不是情節最重大之罪」，今自為改判無期徒刑定讞。死者蔡鎧陽母親楊翠娥怒批最高法院「必有惡報」。

審判陳福祥案的最高法院第七庭審判長為段景榕，合議庭成員包括沈揚仁、楊力進、宋松璟、汪梅芬。

楊翠娥晚間聲明，最高法院認定凶手非預謀殺人，「眼盲還是弱視」，並形容這是「衛生紙的判決」，只為廢死開大門，必有惡報。楊翠娥詛咒承審法官、廢死支持者的子孫都將遭逢報應。

台灣高等法院依據公民與政治權利國際公約、聯合國人權事務委員會第6號一般性意見解釋，認為陳福祥槍殺蔡鎧陽部分是「情節最重大之罪」，最高法院確認為第6號一般性意見已於2018年被第36號一般性意見取代，明指情節最重大之罪必須做嚴格解釋。

最高法院認為，陳福祥殺害蔡宗育後欲離開現場，並朝停車場電梯口走去，恰巧蔡鎧陽返回停車場，發現蔡宗育的屍體，他擔心事跡敗露才萌生殺害蔡鎧陽的犯意，並不是一開始就預謀槍殺蔡鎧陽，難以認定陳福祥原先就決意殺死2人謀取財物。

最高法院還稱陳福祥是「遠距離開槍」殺害蔡鎧陽，並非近距離行刑式虐殺，不屬於情節最重大之罪，因此自為改判無期徒刑。