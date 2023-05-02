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行政執行署母親節前拍賣會 進帳7587萬元

中央社／ 台北2日電

法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行母親節前的全國123聯合拍賣會，賣出泰達幣、珠寶首飾、汽車、股票、不動產等拍賣品，共進帳7587萬6789元，所得將全部挹注國庫。

行政執行署晚間發布新聞稿表示，今天各分署拍賣會的不動產拍定金額總計新台幣7180萬8708元，其中拍定金額最高者為台南市永康區南工街10筆建物及其基地，由台南分署以2112萬3000元拍定；其次為台北市捷運石牌站電梯華廈套房，坪數為23坪，由士林分署以1440萬元拍定。

另一方面，動產拍定金額總計406萬8081元，其中台南分署以99萬3000元拍定3萬1355顆泰達幣，花蓮分署以98萬元拍定白色賓士轎車1台，士林分署以47萬750元拍定152件珠寶金飾，其他拍定動產包含汽車、股票、壓力鍋、烘碗機、海產粥、白米等。

行政執行署表示，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。

台南 拍賣會 泰達幣

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