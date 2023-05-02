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男友撞死人落跑女友出面頂罪 結局兩人都慘了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名翁姓男子為躲避警方臨檢，倒車駛離時撞死後方機車騎士，他明知撞到人卻落跑，事後由黃姓女友頂罪，被檢警查出，兩人均被送辦。翁男近日被依過失致死、交通事故致人於死而逃逸罪判刑2年，黃女也因頂替罪被判拘役40日。

判決書指出，今年2月21日晚上7時許，翁男駕車沿南雲大橋即台3線往北方向行駛，因見前方有警方攔檢稽查點，為躲避攔查，貿然倒車行駛，因此與後方的張姓機車騎士發生碰撞，騎士當場倒地，翁男卻未理會，立刻駛離而逃逸。

事發後，該名張姓騎士因頭、胸及四肢創傷致創傷性休克死亡，翁男的黃姓女友則於案發隔天（22日）出面向警方投案，雖在製作筆錄中謊稱是她駕車肇逃，但她的自白，與證人、行車紀錄器、手機定位等證據都兜不攏，而遭檢警識破。

檢警調查後將翁男依過失致死、肇事致人死傷而逃逸罪起訴，黃女則涉犯頂替罪嫌，兩人都被移送南投地方法院。日前審結，翁男依上述兩罪分別判處1年6月、1年2月，應執行徒刑2年；黃女拘役40日，得易科罰金，1000元折算1日。

南投地院法官認為，翁男肇事逃逸罔顧他人安危，所為實應嚴加非難，黃女掩護真正肇事人影響犯罪偵查、妨害司法，亦屬可議，但念犯後均坦承犯行，並考量黃女須洗腎無法工作，翁男需扶養其父母及黃女，因此分別依兩人罪嫌審酌量刑。

南投翁姓撞死人還肇逃，黃姓女友出面頂罪，被檢警查出，兩人均被送辦判刑。示意圖／ingimage
南投翁姓撞死人還肇逃，黃姓女友出面頂罪，被檢警查出，兩人均被送辦判刑。示意圖／ingimage

女友 機車騎士 車禍 肇逃

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