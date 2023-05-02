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屏檢與台電合力稽查竊電今年已查獲20件 追償金額破百萬

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東竊電案件頻傳，為強化竊電連繫平台合作網絡及防制，台電東區處長饒祐禎今拜會屏東地檢署檢察長陳盈錦，希望藉由彼此合作共同打擊犯罪，杜絕違規用電；饒祐禎表示，自2018年起至今共查獲破百件件違規用電案件，盼地檢持續擴大查緝嚇阻不法情事。

台電處長饒祐禎表示，自2018年以來共查獲353件違規用電案件，追償8269萬元，減少1716萬度電損失，但民眾仍受不肖業者影響，且因違法者還以加裝鐵網、飼養兇猛狼犬或要求檢視證件、出示搜索票等方法，導致受害民眾不得其門而入，錯失查獲時機，對此，有必要聯合檢方擴大查緝。

檢察長陳盈錦表示，據台電屏東區處提供的稽查追償金額統計顯示，自2018年到去年分別收到104、54、53、43與79件違反電業法案件，稽查後追償的金額分別為2138、976、1038、866及2417萬元，今年截至3月收案件數已有20件，追償金額達532萬，持續全力協助查緝，遏止違法竊電，維護公共安全及減少全民損失。

根據刑法第323條規定，電能、熱能及其他能量以動產論，竊電依據刑法第320條第1項，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

為杜絕違法竊電，台電屏東區處與屏東地檢署合作查緝違法竊電。圖／台電屏東區處提供
為杜絕違法竊電，台電屏東區處與屏東地檢署合作查緝違法竊電。圖／台電屏東區處提供
為杜絕違法竊電，台電屏東區處與屏東地檢署合作查緝違法竊電。圖／台電屏東區處提供
為杜絕違法竊電，台電屏東區處與屏東地檢署合作查緝違法竊電。圖／台電屏東區處提供
屏東縣竊電案件頻傳，台電屏東區處長饒祐禎（左一）今拜會屏東地檢署檢察長陳盈錦，合作打擊犯罪，嚇阻不法情事。圖／台電屏東區處提供
屏東縣竊電案件頻傳，台電屏東區處長饒祐禎（左一）今拜會屏東地檢署檢察長陳盈錦，合作打擊犯罪，嚇阻不法情事。圖／台電屏東區處提供

屏東 台電 東區

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