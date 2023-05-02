不滿叨念南投男提3桶汽油燒死母 二審改判10年

南投縣廖姓男子不滿遭母親叨念，去年3月間購買3桶汽油後，在南投住處騎樓潑灑，造成廖母遭火燒傷，送醫不治；一審依殺害直系尊親屬等罪，判刑12年，二審撤銷，改判10年。

判決指出，廖姓男子（42歲）有毒品、公共危險前科，與母親、弟弟同住在南投市彰南路的房屋內，去年3月23日因不滿母親叨念，先購買95無鉛汽油3桶（19.39公升）後，在住處騎樓潑灑汽油2桶，接著打開停放住處騎樓前方的機車油箱蓋，將機車推倒後，使機車油箱內汽油漏逸而出，再持剩餘的1桶汽油桶，進入住處一樓客廳。

廖男跑進住處客廳後，對著母親、賴姓居服員說「妳們出來，我要放火燒房子」，居服員攙扶廖母離開房屋，廖在一樓客廳繼續潑灑汽油，廖母則在人攙扶下，走到房屋外的騎樓，但廖母有洗腎病史、身體虛弱，步行速度緩慢。

廖男沒有等到廖母離開騎樓範圍，隨即在房屋前以打火機點燃汽油，瞬間引發爆燃，廖胞弟看到母親還沒逃離火場，趕緊衝到騎樓將母親救出，但廖母仍被火焰燒到，經送醫後引發感染併發症，不治身亡。

南投地院認定廖男涉犯公共危險、殺害直系血親尊親屬罪等罪，判刑12年。全案檢察官、廖男都上訴台中高分院，廖男否認有殺害母親犯意。