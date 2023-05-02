檢察長交接前夕 陳宏達：期許上位者冷如秋霜、烈如夏日

全國一、二審檢察長異動明天交接，台中地檢署前檢察長、台灣高檢署主任檢察官陳宏達於遴任期間，對人事多所針砭；陳今天對新一批檢察長即將上任表達祝福，並期許所有上位檢察長「冷如秋霜、烈如夏日」。

陳宏達說，「秋霜烈日」(しゅうそうれつじつ)原本為日本檢察官(檢事官)的徽章，其寓意「冷如秋霜，烈如夏日」，代表著檢察官執法的嚴謹，一絲不苟。檢察官以「秋霜烈日」自許，就是要在嚴酷的環境裡頂住壓力，正直地堅守原則、執行法律，並以暖日保護人民。

陳宏達說，檢察官面對外在環境的挑戰及壓力，其實各國皆然。多數檢察長已身經百戰，過盡千帆，更要找回初心，樹立典範，聞聲救苦，維護公平正義。

他表示，相信每位檢察長就任後只要堅持「司法獨立」的核心價值，不偏不倚、無畏無懼，形成檢察優質傳統，自然風行草偃，整個檢察生態及辦案文化就會徹底翻轉，擦亮檢察機關的金字招牌，重拾人民對於司法的信賴及尊敬。