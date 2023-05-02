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南投爆多起「節電」變「竊電」 民眾挨告賠百萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

近期疑不肖人士先向民眾推銷「節電器」，再向台電檢舉「竊電」，賺取安裝費用及檢舉獎金，大玩「兩面手法」，有人因此挨告竊盜，還得補繳上百萬電費，向立委馬文君陳情。台電表示，獲檢舉都會嚴實稽核檢舉人身分及相關資料，避免類似狀況發生；馬文君也呼籲民眾要當心「假節電真詐騙」手法，以免貪小失大。

立委馬文君指出，最近接獲多起遭台電查獲違法竊電的陳情，陳情用戶集中在大埔里地區，挨告竊盜，且被要求補繳電費，補繳金額從數萬、數十萬，甚至高達115萬6000多元，經進一步了解發現，這些用戶都是聽信不明人士的節電推銷，付出5000至上萬元不等安裝「節電器」，過一陣子之後就遭到檢舉違法竊電。

馬文君說，這些不肖人士聲稱能幫忙裝節電器省電，實際上是對電表動手腳，加工讓民眾違法竊電，台電之後接獲檢舉再去查察，而因向台電的檢舉獎金最高達10萬元，因此不排除是詐騙集團大玩兩面手法，先騙民眾付費「節電」，再向台電檢舉「竊電」，藉此從中牟利，相當惡劣，民眾應當心，才不會貪小失大。

對此，台電南投區營業處表示，台電查察違法竊電，大多都是接獲民眾檢舉，以去年查獲縣內惡縣竊電為例，查獲的45件中，9件是台電自行巡表、發現用電異常，其餘36件全是民眾檢舉，正因民眾檢舉占比高，為避免有心人士玩兩面手法，台電都會嚴實稽核檢舉人身分、檢舉內容等資料，降低類似狀況發生。

台電南投區營業處副處長趙明清則說，坊間常有不肖業者打著合法節電名義招攬生意，實際上卻是「假節電真詐騙」手法，而民眾擅自改動電表或其他違規用電行為，除得面對竊盜刑責，台電也會依「電業法」等相關規定，向違法竊電的用戶追繳3個月以上1年以下的電費。

馬文君也呼籲民眾，民眾有任何節電或用電問題，可向台電詢問或尋求協助，並當心「假節電真詐騙」手法，才不會貪小失大；台電則表示，合法節電的不二法門，就是提升電器設備效率，民眾能透過更換老舊高耗能電器、改用科技節電產品，以及正確使用電器與減少使用時間等降低用電量，降低電費省荷包也做環保。

立委馬文君今向台電反映接獲多起「節電」變「竊電」陳情案，懷疑恐有詐騙集團大玩兩面手法。圖／民眾提供
立委馬文君今向台電反映接獲多起「節電」變「竊電」陳情案，懷疑恐有詐騙集團大玩兩面手法。圖／民眾提供
立委馬文君今接獲「節電」變「竊電」陳情案，有民眾因此挨告竊盜，還要補繳逾115萬元的電費。圖／民眾提供
立委馬文君今接獲「節電」變「竊電」陳情案，有民眾因此挨告竊盜，還要補繳逾115萬元的電費。圖／民眾提供

台電 節電 馬文君

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