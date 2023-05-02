峨眉停車場槍殺2人凶手確定逃死 法院判無期徒刑關鍵曝光

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者母親曾怒罵「台灣廢死嗎」，更三審第五度判死刑，最高法院認為陳福祥曾揮手示意被害人離開，對方仍回頭查看發現屍體，他才萌生殺意開槍殺人，屬於臨時起意犯罪，不是情節最重大之罪，今撤銷原判決，自為判決無期徒刑定讞。

最高法院指出，更三審判處陳福祥殺害蔡宗育為無期徒刑，此部分沒有違誤，予以維持；另陳福祥殺害蔡鎧陽部分，更三審採證論事適用法條沒有違誤，但量刑部分有誤。

更三審依據公民與政治權利國際公約、聯合國人權事務委員會第6號一般性意見解釋，認為陳福祥槍殺蔡鎧陽部分是「情節最重大之罪」，但第6號一般性意見已於2018年被第36號一般性意見取代，明指情節最重大之罪必須做嚴格解釋。

最高法院認為，陳福祥殺害蔡宗育後欲離開現場，並朝停車場電梯口走去，恰巧蔡鎧陽返回停車場，發現蔡宗育的屍體，他擔心事跡敗露才萌生殺害蔡鎧陽的犯意，並不是一開始就預謀槍殺蔡鎧陽，難以認定陳福祥原先就決意殺死2人謀取財物。

另外，檢方起訴陳福祥佯裝完成毒品交易而取財，犯詐欺取財罪部分早於一審判刑確定，基於重複評價禁止原則，不得再作為量刑事由。

最高法院指出，陳福祥輕視他人生命，手段凶殘，且讓被害人家屬承受極大苦痛，但斟酌陳福祥先行支開蔡鎧陽去買飲料，槍殺蔡宗育後也欲離開現場，見蔡鎧陽買飲料回來，揮手示意蔡鎧陽離開，是蔡鎧陽突然回頭發現蔡宗育屍體，陳福祥才開槍射殺蔡鎧陽，屬於臨時起意犯罪，並非計畫性犯罪。

最高法院認為，陳福祥是遠距離開槍殺害蔡鎧陽，並非近距離行刑式虐殺，不屬於情節最重大之罪，因此自為改判無期徒刑。

2015年1月13日西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（41歲）追緝，陳11天後落網。