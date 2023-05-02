快訊

鴻海最後一盤爆6,228張成交量、股價收最高 穩居市值亞軍

4年前總統選舉與韓國瑜相爭造成黨內歧見 郭台銘公開道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

峨眉停車場槍殺2人凶手確定逃死 法院判無期徒刑關鍵曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者母親曾怒罵「台灣廢死嗎」，更三審第五度判死刑，最高法院認為陳福祥曾揮手示意被害人離開，對方仍回頭查看發現屍體，他才萌生殺意開槍殺人，屬於臨時起意犯罪，不是情節最重大之罪，今撤銷原判決，自為判決無期徒刑定讞。

最高法院指出，更三審判處陳福祥殺害蔡宗育為無期徒刑，此部分沒有違誤，予以維持；另陳福祥殺害蔡鎧陽部分，更三審採證論事適用法條沒有違誤，但量刑部分有誤。

更三審依據公民與政治權利國際公約、聯合國人權事務委員會第6號一般性意見解釋，認為陳福祥槍殺蔡鎧陽部分是「情節最重大之罪」，但第6號一般性意見已於2018年被第36號一般性意見取代，明指情節最重大之罪必須做嚴格解釋。

最高法院認為，陳福祥殺害蔡宗育後欲離開現場，並朝停車場電梯口走去，恰巧蔡鎧陽返回停車場，發現蔡宗育的屍體，他擔心事跡敗露才萌生殺害蔡鎧陽的犯意，並不是一開始就預謀槍殺蔡鎧陽，難以認定陳福祥原先就決意殺死2人謀取財物。

另外，檢方起訴陳福祥佯裝完成毒品交易而取財，犯詐欺取財罪部分早於一審判刑確定，基於重複評價禁止原則，不得再作為量刑事由。

最高法院指出，陳福祥輕視他人生命，手段凶殘，且讓被害人家屬承受極大苦痛，但斟酌陳福祥先行支開蔡鎧陽去買飲料，槍殺蔡宗育後也欲離開現場，見蔡鎧陽買飲料回來，揮手示意蔡鎧陽離開，是蔡鎧陽突然回頭發現蔡宗育屍體，陳福祥才開槍射殺蔡鎧陽，屬於臨時起意犯罪，並非計畫性犯罪。

最高法院認為，陳福祥是遠距離開槍殺害蔡鎧陽，並非近距離行刑式虐殺，不屬於情節最重大之罪，因此自為改判無期徒刑。

2015年1月13日西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（41歲）追緝，陳11天後落網。

法院認為陳再社會化可能性低，一審、二審、更一審、更二審、更三審五度判陳福祥死刑；死者蔡鎧陽的母親開庭時曾罵「不要以為今天的法律是廢死」、「台灣廢死嗎」。

陳福祥。聯合報系資料照
陳福祥。聯合報系資料照

停車場 西門町 死刑 殺人 槍擊

延伸閱讀

峨眉停車場雙屍案凶手逃死 死者母怒轟：用廢死消費死者家屬

峨眉停車場假釋犯槍殺2人五度判死 最高法院今自為改判無期徒刑定讞

八里槍擊案 檢警抓教唆開槍主嫌 法官裁定涉恐嚇罪5萬交保

供槍給康建生技4死案凶手 共犯上訴今駁回判4年2月

相關新聞

峨眉停車場槍殺2人凶手確定逃死 法院判無期徒刑關鍵曝光

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者母親曾怒罵「台灣廢死嗎」，更...

峨眉停車場雙屍案凶手逃死 死者母怒轟：用廢死消費死者家屬

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者蔡鎧陽母親曾怒罵「台灣廢死嗎...

新竹「行人地獄」 撞死斑馬線上路人後自首 輕判8個月

新竹縣竹北市一名張姓男子去年8月在行經三民路時，駕駛小客車左轉竟直接撞上正要穿越斑馬線的行人，造成行人隔天因顱內出血傷重...

南投爆多起「節電」變「竊電」 民眾挨告賠百萬

近期疑不肖人士先向民眾推銷「節電器」，再向台電檢舉「竊電」，賺取安裝費用及檢舉獎金，大玩「兩面手法」，有人因此挨告竊盜，...

檢察長交接前夕 陳宏達：期許上位者冷如秋霜、烈如夏日

全國一、二審檢察長異動明天交接，台中地檢署前檢察長、台灣高檢署主任檢察官陳宏達於遴任期間，對人事多所針砭；陳今天對新一批...

拒絕酒測罰18萬只繳1萬 執行署扣押薪資債權 他乖乖繳清了

邱姓男子騎機車遇警方攔檢酒測，因拒檢遭裁處罰鍰18萬元，他辦理分期付款，僅繳納1萬元不再處理，裁罰案移送行政執行署台北分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦