聽新聞
test
0:00 / 0:00
峨眉停車場雙屍案凶手逃死 死者母怒轟：用廢死消費死者家屬
假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者蔡鎧陽母親曾怒罵「台灣廢死嗎？」更三審第五度判陳福祥死刑，最高法院經言詞辯論陳的犯行是否為情節最重大之罪等爭點，今撤銷原判決，自為改判無期徒刑定讞。蔡母痛批「用廢死在消費死者家屬」。
蔡母聽聞判決，驚訝地問「凶手逃死了嗎？」她批最高法院的判決完全沒有司法正義，根本就是用「廢死」來消費死者家屬。
「陳福祥根本沒有逃死的條件」，蔡母指陳在假釋期間殺人，且罪證確鑿，歷審都判死刑，最高法院卻自為改判為無期徒刑。
蔡母話鋒一轉，批評蔡英文政府為所欲為，只管往自己想要的方向前進，幾起重大社會案件的被害人根本得不到正義。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言