峨眉停車場雙屍案凶手逃死 死者母怒轟：用廢死消費死者家屬

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者蔡鎧陽母親曾怒罵「台灣廢死嗎？」更三審第五度判陳福祥死刑，最高法院經言詞辯論陳的犯行是否為情節最重大之罪等爭點，今撤銷原判決，自為改判無期徒刑定讞。蔡母痛批「用廢死在消費死者家屬」。

蔡母聽聞判決，驚訝地問「凶手逃死了嗎？」她批最高法院的判決完全沒有司法正義，根本就是用「廢死」來消費死者家屬。

「陳福祥根本沒有逃死的條件」，蔡母指陳在假釋期間殺人，且罪證確鑿，歷審都判死刑，最高法院卻自為改判為無期徒刑。