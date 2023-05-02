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峨眉停車場雙屍案凶手逃死 死者母怒轟：用廢死消費死者家屬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者蔡鎧陽母親曾怒罵「台灣廢死嗎？」更三審第五度判陳福祥死刑，最高法院經言詞辯論陳的犯行是否為情節最重大之罪等爭點，今撤銷原判決，自為改判無期徒刑定讞。蔡母痛批「用廢死在消費死者家屬」。

蔡母聽聞判決，驚訝地問「凶手逃死了嗎？」她批最高法院的判決完全沒有司法正義，根本就是用「廢死」來消費死者家屬。

「陳福祥根本沒有逃死的條件」，蔡母指陳在假釋期間殺人，且罪證確鑿，歷審都判死刑，最高法院卻自為改判為無期徒刑。

蔡母話鋒一轉，批評蔡英文政府為所欲為，只管往自己想要的方向前進，幾起重大社會案件的被害人根本得不到正義。

陳福祥今逃過死刑，死者蔡鎧陽的母親痛批最高法院「用廢死在消費死者家屬」。聯合報系資料照
陳福祥今逃過死刑，死者蔡鎧陽的母親痛批最高法院「用廢死在消費死者家屬」。聯合報系資料照

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