拒絕酒測罰18萬只繳1萬 執行署扣押薪資債權 他乖乖繳清了

邱姓男子騎機車遇警方攔檢酒測，因拒檢遭裁處罰鍰18萬元，他辦理分期付款，僅繳納1萬元不再處理，裁罰案移送行政執行署台北分署後，分署扣押邱的薪資債權，邱男昨天到分署以現金繳清全部欠款。

邱姓男子2022年7月10日騎乘機車經過新北市中和區福美路，經新北市政府警察局中和分局警員攔查欲實施酒測，邱拒絕，警方開立裁決書，依道路交通管理處罰條例裁處邱18萬元罰鍰。

邱被罰後，一度向新北市政府交通事件裁決處洽辦18期分期繳納，繳納第1期款1萬元後，對餘即置之不理，由新北市政府交通事件裁決處移送台北分署。

台北分署後來查得邱任職於某食品公司，核發扣押命令扣押邱對公司的薪資債權，邱感受壓力，昨天則親洽分署以現金繳清所欠的17萬元罰鍰。

台北分署說，酒駕對社會交通安全危害至鉅，有裁罰後未繳納之情形，經移送行政執行後將以專案列管並執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康