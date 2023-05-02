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峨眉停車場假釋犯槍殺2人五度判死 最高法院今自為改判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審判死皆被撤銷發回，死者母親曾怒罵「台灣廢死嗎」，更三審第五度判陳福祥死刑，最高法院經言詞辯論陳的犯行是否為情節最重大之罪等爭點，今撤銷原判決，自為改判無期徒刑定讞。

2015年1月13日西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（41歲）追緝，陳11天後落網。

法院認為陳再社會化可能性低，一審、二審、更一審、更二審判陳福祥死刑，皆被最高法院撤銷發回更審；死者蔡鎧陽的母親開庭時曾罵「不要以為今天的法律是廢死」、「台灣廢死嗎」、「你怎麼不去死啊」。

高院更三審認為，殺害蔡宗育處無期徒刑部分，沒有違誤；陳福祥殺害蔡鎧陽部分，陳福祥手段凶殘、屬公政公約所稱「最嚴重犯行」，而且陳曾經過長達10年多的監所教化，卻還犯下本案，可見對刑罰感應力低落，去年11月再度判決陳福祥死刑，蔡鎧陽母親曾受訪指出，這是第五度判死，她希望最高法院「放手」，讓案件定讞。

最高法院經言詞辯論3項法律爭點，包括陳福祥犯行是否為公政公約中「情節最重大之罪」，其二是更三審判決對於陳福祥犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處，其三是陳福祥犯罪具體情節有無不能判處死刑的理由。

陳福祥委任律師黃照峯指出，陳福祥和蔡鎧陽等人是因交易毒品而在峨眉停車場見面，陳當時有揮手示意蔡鎧陽不要靠近車輛，意味陳並非預謀殺人，也不是漫無目的濫殺無辜，不屬於情節最重大之罪。

律師表示，陳福祥本就沒有殺害蔡鎧陽的犯意，也不是無差別殺人，「他沒有殺紅了眼」，且陳願意配合修復式司法，鑑定報告也稱陳並非完全沒有教化可能性，若判處無期徒刑，陳服刑滿25年出獄已是近七旬之人，更三審科刑過重，盼最高法院撤銷發回更審。

最高檢察署檢察官蔡瑞宗認為，陳福祥槍殺蔡宗育後，本可以逃離現場，卻見蔡鎧陽重返現場而生殺人動機，且蔡鎧陽當時未穿外套、沒有帶武器，陳卻直接槍殺殺害，手段殘忍，屬於故意殺人，符合情節最重大之罪，盼最高法院維持死刑判決，讓案件早日定讞。

檢察官當庭也轉述蔡鎧陽母親的心聲，表示案發後痛苦一生，陳福祥歷審多次判死，但最高法院一再發回，於案件中最有資格表示意見的是懷胎十月的母親，盼最高法院判處死刑定讞，還她一個公道，讓社會大眾還能再相信司法。

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人。圖／聯合報系資料照片
假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人。圖／聯合報系資料照片

死刑 殺人 檢察官

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