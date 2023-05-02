群組傳賴清德、朱立倫關係密切被法辦 眾網友已讀不回救了他

方姓網友在LINE群組「孫文南院」傳送「賴清德父親早亡他媽媽改嫁朱立倫岳父」等假訊息，被警方依社會秩序維護法送辦，高雄簡易庭審理時，方男稱他是傳給群組網友查證，但沒人理他，法官發現確實沒有網友回覆方男，可見沒有人相信訊息是真實，因未造成恐慌，裁定不罰。

先前各大群組流傳一則訊息，指賴清德父親早亡他媽媽改嫁朱立倫岳父，朱立倫岳父叫高育仁，難怪，朱立倫跟賴清德關係密切，這樣的人當國民黨的黨主席，國民黨不死，也剩半條命了。」

後來經台灣事實查核中心向賴清德母系親屬查證，確認賴清德父親過世之後，其母獨立扶養六個子女長大，從未改嫁。高育仁長子高思博則透過助理表示，高育仁妻子至今健在，並未再娶。因此傳言指稱賴清德母親改嫁高育仁，全為虛構捏造。

台灣事實查核中心還指此傳言為捏造虛構的謠言，是假訊息類型之一，傳播時，讀者不盡然相信，卻是陰謀論謠言的常見類型，陰謀論常把虛構的故事串疊起來，最後交織為複雜、難拆解的假敘事。

高雄市警方發現方姓網友曾在群組「孫文南院」該則假訊息，經過事實查核中心查證後，確認訊息不實，調查後依社會秩序維護法將方男送辦。

高雄簡易庭審理時，方男稱他只是轉發訊息，當初會貼上群組是想問裡面成員訊息內容是不是真的，但轉發至群組後，沒有人回應他。