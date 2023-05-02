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屏東枋寮村長候選人與親姐「搓圓仔湯」遭法院判刑
屏東縣枋寮鄉玉泉村去年選舉傳出「搓圓仔湯」賄選案，村長候選人潘冠印透過親姐居中聯繫，以15萬元為代價企圖勸退對手參選，檢方獲情資依交付賄賂等罪將涉案2人起訴，屏東地方法院今依行求賄賂罪一審判潘男1年9月、潘女2年徒刑，皆併科罰金150萬元，緩刑5年，褫奪公權5年，可上訴。
檢方於去年九合一大選舉查賄期間，接獲檢舉指屏東縣枋寮鄉玉泉村候選人潘冠印，意圖以金錢收買對手放棄競選，以俗稱「搓圓仔湯」的方式妨害選舉，潘男與擔任輔選人的親姐潘女共謀，先委託不知情的張姓縣民於對手登記參選隔天聯繫他的父親，約定當晚在水果包裝廠見面，潘女見雙方對於選舉事項發生爭執，表明給付15萬元，要求另1位潘姓參選人退選，但對方沒有接受。
當次選舉結果潘冠印得43票，以188票的差距輸給對手。合議庭一審認定2人犯公職人員選舉罷免法第97條第1項的行求賄賂罪，判潘男1年9月、潘女2年徒刑，皆併科罰金150萬元，緩刑5年，緩刑期間付保護管束、需提供150小時義務勞務，褫奪公權5年，可上訴。
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