為小孩忍20年才離婚 婦恢復單身：未來要過自己的人生

桃園一名婦人離家出走20年，近日被丈夫指控在外欠債害家裡被討債公司找麻煩，丈夫還為此提離婚官司，但她反控對方好賭嗜酒，還會動手打人，自己是為了孩子一直忍耐，並說「孩子成家就是我離開的時候」，強調未來要過自己的人生；桃園地院審理時，雙方雖未提出對方欠債、好賭等證據，但法官認為夫妻婚姻已出現重大破綻，最後准離。

婦人丈夫興訟主張，婦人2004年離家出走就音訊全無，後來有類似討債公司的人找上門要錢，嚴重影響家庭其他成員生活，才來信稱自己的事情自己會負責。目前兒女都已成家，而夫妻分居已久且無任何互動，2人形同陌路，實無法繼續維持，希望法院准離。

婦人則稱丈夫好賭，從有房子賭到沒房子，而且嗜酒如命，不願賺錢養家，還會伸手討錢，不給他錢還會動手打人，自己對丈夫已恨之入骨。她表示，自己是為了孩子隱忍，等孩子成家就是她離開的時候，無條件同意離婚，未來要過自己的人生。

法院調查，夫妻雖然互控對方是婚姻出現重大缺陷的一方，但均未提出相關證據，最後只好傳2人兒子出庭作證。

婦人的兒子表示，父親確實動手打過母親，不過母親離家出走時，父親其實已經沒有喝酒，也有在上班，雙方都有賺錢養家。母親雖然離家，但久久還是會跟家裡聯絡，只是不肯說詳細住址，過節的祝賀都是傳給小孩，不會傳給父親。

法院認為，雖然雙方互控欠債、好賭和嗜酒等情，但均未舉證，說法尚難採信。不過，雙方分居多年，期間無任何互動往來，且雙方都有意離婚，顯見其婚姻難以維持，因此准離。

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