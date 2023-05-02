台南家暴男潑油放火燒妻女孫還阻擋逃生 判關10年定讞

陳姓男子不滿妻子提告家暴，又討錢花用發生多次爭執，去年凌晨趁妻子、2名女兒、孫子熟睡時，在住家前後院潑汽油點火，還擋在鐵門外不讓女兒逃生，所幸妻女、孫子等人皆撿回一命，最高法院依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判10年徒刑定讞。

陳（67歲）打零工維生，妻子多年前搬離住處，和2名女兒、孫子同住，陳也因多次家暴，妻子聲請保護令獲准，他平時常到妻女住家討錢花用，雙方屢發生爭執，他心生不滿萌生殺意。

陳2022年5月17日下午4時許，在台南官田區加油站，以塑膠桶容器購入250元的無鉛汽油，另備妥打火機、日曆紙。同年月19日凌晨3時許，騎乘機車前往妻女及孫子住處，趁妻女等人熟睡時，摸黑在前、後院潑灑大量汽油，再持打火機點燃日曆紙，丟擲後院潑灑汽油處起火延燒。

妻子於睡夢中聞到酒精氣味而驚醒，發現後院失火後叫醒2名女兒和孫子，陳趁妻子呼叫之際，再到前院點火，導致房屋前後院都全面起火燃燒；陳見女兒穿過前院開啟鐵門欲離去火場，擋在鐵門外阻止，更徒手毆打女兒頭、臉部，並遭火勢燒傷，造成左右足部、右側小腿二度燒傷，且被迫退回屋內。

陳的另名女兒欲開啟後院鐵門離開，也因火勢延燒迅速，腳部二度燒傷，不得已退回屋內；妻女見火勢朝屋內延燒，女兒再次至前院開啟鐵門，奮力推倒在鐵門外阻擋的陳後逃出火場，趁陳跌倒之際，妻子趁隙抱著孫子緊跟女兒之後逃出。陳起身後擋在鐵門外欲阻止另名女兒離開，也被推開，所幸妻女、孫子等人未有生命危險。

陳坦承放火，卻稱不知道孫子在屋內，供稱「我以為孫子被別人照顧」，他是因為心情鬱卒、生氣，所以買汽油潑灑在房屋前後院再放火，想要嚇嚇妻女。

一審依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑10年，案件上訴，台南高分院二審指出，陳2017年開始多次為了索討錢財，對妻子家暴並揚言同歸於盡，更曾以榔頭等凶器恐嚇、作勢攻擊妻子。

二審指出，本案發生前，陳因懷恨妻子提告害他入獄，又懷疑妻子外遇，且對2名女兒討錢未果而放火，犯後雖坦承部分犯行，但一審審理時仍對女兒未提供足夠金錢花用而忿忿難平被，犯後態度難謂良好。

二審認為一審判決沒有違誤，量刑也未違反罪刑相當原則、比例原則，維持一審判決；最高法院駁回上訴，陳判刑10年定讞。

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