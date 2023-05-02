豐原慈濟宮驚爆出納涉掏空320萬 廟方今赴地檢提告

台中市山城信仰中心豐原慈濟宮，明年將舉辦百年建醮大典，未料，廟方林姓女出納員涉嫌掏空320萬元，帳目不清。慈濟宮表示，林女到職1年8個月，財務狀況不佳，上周五已到地檢提出自白書自首，但自述帳款金額不同；主委陳志峰指出，今天將到地檢署按鈴申告，對林女提出業務侵占、侵占善款告訴。

適逢農曆3月瘋媽祖，慈濟宮活動頻繁，近日廟方對活動帳冊有所出入，短缺320萬元，主委陳誌峰第一時間指示調閱監視器影像，發現林姓女出納員涉嫌重大。陳說，林女第一時間坦承挪用帳目320萬元，廟方本想給林女機會，但林女未將款項繳回，上周五自行到地檢署自首說明，卻又改口僅挪用120萬元，「謊話連篇」。

陳誌峰指出，林女到廟工作1年8個月，初步了解財務有困難，因廟方掌握相關影像與活動帳冊單據，短缺320萬元一清二楚，但林女未繳還侵占善款，上周六早上7點到廟方遞出辭職信，廟方不同意。未料，林女現在宛如人間蒸發，手機不接、訊息不回，等同曠職。

陳志峰已委請律師，今天將到台中地檢署按鈴控告林女涉嫌業務侵占，以釐清金額及事實。