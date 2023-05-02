台南法拍 3萬1355顆泰達幣他99萬3千拍定：值得

行政執行署台南分署接受台南地檢署囑託，今天上午10點拍賣3萬1355顆泰達幣，這些泰達幣存放在加密USB隨身硬碟內，起標價90萬元，最終由來自高雄市吳姓民眾以99萬3000元拍定，相當於1顆泰達幣為新台幣31.67元。

這些泰達幣是台南地檢署民生專組檢察官，偵辦詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，所查扣該集團虛擬貨幣，吸引有興趣民眾踴躍參加競標。執行署台南分署說，這是該分署首度拍賣虛擬貨幣。

現場吸引來自台南、高雄及台中等地民眾搶標，在4組人馬踴躍喊價下，共出價12次才拍定，競價相當激烈，最後吳姓男子用99萬3000元得標，1顆泰達幣約等於31.67元得標。吳姓男子說，雖然比預估超出約2萬多元得標，但他要買來自用，對虛擬貨幣有興趣，認為是值得。

據了解，泰達幣為加密貨幣的一種，是以錨定美元1比1方式決定價值，也就是當1美元可以兌換新台幣30元時，意即1顆泰達幣可擁有兌換30元新台幣的價值，在虛擬貨幣市場屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格易暴漲暴跌有很大差異，也因其價值穩的特點，在全球市場普及，受幣圈投資者喜愛。