男子遇警拔腿要逃腳軟就擒 警一查也吃驚了
高雄賴姓男子深夜遇警方攔查，先是佯裝下車受檢，卻突然拔腿逃逸，20公尺便跌倒遭擒。警方查出，他參與詐騙集團跨國詐騙，曾在蒙特內哥羅的詐團機房擔任「小老師」教官，涉及599件共同詐欺取財案。
據了解，4月30日凌晨1點多，高雄市警新興分局前金分駐所員警，經過前金區中華三路與七賢二路口，發現賴姓男子（26歲）駕駛的轎車左轉未打方向燈，員警立即驅前攔查。員警發覺他停車拉下車窗，神色略顯緊張，要他下車受檢。
賴姓男子一下車四處張望，便引起員警注意。當警方查證他的身分，他先是佯裝配合受檢，下秒卻立即轉身拔腿狂奔，員警立即追上。賴跑不到20公尺便跌倒，員警衝上壓制他，才查出他涉詐欺等案，去年8月19日經台中地檢署發布通緝。
警方查證賴的身分，發現他在2019年參與詐騙集團，曾另與91名同夥，到歐洲蒙特內哥羅設立詐團話務機房，他還在機房內擔任2、3線機手，以小老師身分接受成員諮詢解答，2020年由刑事局與蒙特內哥羅警方合作，破獲機房，才將他們引渡回台，後來他經查出涉及599件共同詐欺取財等罪，上訴二審，2021年經台中高分院判決2年11月徒刑。
賴稱他原本要凌晨要找女友，沒想到遇到警察，擔心通緝身分曝光才心虛逃跑。警方已將他解送台中地檢署。
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