小黃運將殺人出獄拿螺絲起子狂刺乘客脖子 他和車行要賠450萬

計程車司機李健忠17年前曾犯殺人罪判刑14年定讞，2019年假釋出獄；他前年4月凌晨載酒醉的廖姓男子返家，途中不滿廖說話的口氣和態度，持螺絲起子朝廖的頭部、脖子猛刺11下，丟包路邊離去，最高法院依殺人未遂罪判刑7年10月定讞；民事部分，廖向李、計程車派遣公司、靠行公司請求賠償，台北地方法院判李與派遣公司、靠行公司各得連帶賠償450萬3300元，可上訴。

李健忠（52歲）2006年曾犯下殺人罪被判刑14年，2019年才假釋出獄；2021年4月4日凌晨兩點多，廖在新北市新店安民街某海產店飲酒後欲返家，服務生幫忙打電話叫計程車，車行指派李前往接送。

李不滿廖說話的口氣、態度，手持螺絲起子下車，打開後座車門要求廖改搭其他車輛，兩人發生爭執；李趁廖以腳踹車門、正要下車之際，拿螺絲起子朝廖的頭部、脖子猛力刺殺11下，見廖倒地仍倒地仍不罷手，以腳猛踩廖的上半身、徒手痛毆廖的頭部一拳。

李犯後駕車離去，路人見廖流血路倒，報案送醫急救，廖撿回一命，但顏面骨折、頸部和頭部多處撕裂傷、頸椎神經損傷，廖至今需靠拐杖行走、拿筷子困難、無法跑步和開車。

李到案後僅坦承傷害，否認自己有殺人犯意，法院開庭時曾稱犯案動機是廖酒後失態，「想起我爸喝酒的死樣子」 才失控犯案。

法院認為，依李的前科，李動輒因駕車和乘客、路人發生糾紛，有多起傷害案件，又因殺人案執行後出監不到2年，無視法律再次犯本案，應加重其刑，且未和廖達成和解，也沒有任何賠償，一審依殺人未遂罪判刑8年，二審改判7年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，廖請求李、計程車派遣公司、靠行公司賠償醫藥費、勞動力損失、看護費、交通費、精神慰撫金等共549萬餘元；派遣公司稱，公司僅提供李載客的機會，李可以自行決定是否載客，雙方間非僱傭關係。

靠行公司指出，公司是和曹姓男子簽訂車輛參與經營契約書，不清楚李為何使用案發車輛，且曹事先未知會公司，公司也從未支付李任何薪資，雙方不存在僱傭關係。

北院認為，根據李的說法，當初是接獲派遣公司無線電通知到巷口載人，且雙方間簽有契約，李每月應繳那派遣費、服務費等，認定派遣公司對於駕駛人確實有審核監督權限。