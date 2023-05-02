快訊

評／基隆撒幣送電動車 環境工作者指減碳效益有限

Google第1戰輸了！三星悄悄把微軟Bing AI加入手機平板 3功能即刻可用

過馬路苦等3分鐘沒車讓！企鵝妹體驗台式「行人地獄」 怒拒違停合照

小黃運將殺人出獄拿螺絲起子狂刺乘客脖子 他和車行要賠450萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

計程車司機李健忠17年前曾犯殺人罪判刑14年定讞，2019年假釋出獄；他前年4月凌晨載酒醉的廖姓男子返家，途中不滿廖說話的口氣和態度，持螺絲起子朝廖的頭部、脖子猛刺11下，丟包路邊離去，最高法院依殺人未遂罪判刑7年10月定讞；民事部分，廖向李、計程車派遣公司、靠行公司請求賠償，台北地方法院判李與派遣公司、靠行公司各得連帶賠償450萬3300元，可上訴。

李健忠（52歲）2006年曾犯下殺人罪被判刑14年，2019年才假釋出獄；2021年4月4日凌晨兩點多，廖在新北市新店安民街某海產店飲酒後欲返家，服務生幫忙打電話叫計程車，車行指派李前往接送。

李不滿廖說話的口氣、態度，手持螺絲起子下車，打開後座車門要求廖改搭其他車輛，兩人發生爭執；李趁廖以腳踹車門、正要下車之際，拿螺絲起子朝廖的頭部、脖子猛力刺殺11下，見廖倒地仍倒地仍不罷手，以腳猛踩廖的上半身、徒手痛毆廖的頭部一拳。

李犯後駕車離去，路人見廖流血路倒，報案送醫急救，廖撿回一命，但顏面骨折、頸部和頭部多處撕裂傷、頸椎神經損傷，廖至今需靠拐杖行走、拿筷子困難、無法跑步和開車。

李到案後僅坦承傷害，否認自己有殺人犯意，法院開庭時曾稱犯案動機是廖酒後失態，「想起我爸喝酒的死樣子」 才失控犯案。

法院認為，依李的前科，李動輒因駕車和乘客、路人發生糾紛，有多起傷害案件，又因殺人案執行後出監不到2年，無視法律再次犯本案，應加重其刑，且未和廖達成和解，也沒有任何賠償，一審依殺人未遂罪判刑8年，二審改判7年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，廖請求李、計程車派遣公司、靠行公司賠償醫藥費、勞動力損失、看護費、交通費、精神慰撫金等共549萬餘元；派遣公司稱，公司僅提供李載客的機會，李可以自行決定是否載客，雙方間非僱傭關係。

靠行公司指出，公司是和曹姓男子簽訂車輛參與經營契約書，不清楚李為何使用案發車輛，且曹事先未知會公司，公司也從未支付李任何薪資，雙方不存在僱傭關係。

北院認為，根據李的說法，當初是接獲派遣公司無線電通知到巷口載人，且雙方間簽有契約，李每月應繳那派遣費、服務費等，認定派遣公司對於駕駛人確實有審核監督權限。

另外，靠行公司雖與曹姓男子簽約，但契約中明定若欲雇用他人輪替駕駛的條文，且李也稱車輛是他和車行租的，平時都是他在開，顯見靠行公司締約當時即已預見曹可能雇用他人輪替駕車，並收取管理費，也應負賠償責任。北院審酌後判李應各與派遣公司、靠行公司連帶賠償450萬3300元。

計程車示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
計程車示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

殺人 計程車

延伸閱讀

台中等嘸「好孕專車」 社會局：雙十公車與捷運都可搭

計程車禮讓行人卻遭按喇叭 運將回嗆6字 網紅：特別悅耳

計程車駕駛暖心協會徒步環島活動 斜槓猛男司機陪走傳愛

少婦凌晨搭小黃沒付車資衝下車 司機為此被法辦

相關新聞

陳致中入監時間訂了！洗錢判囚1年 享受自由剩最後9天

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，高雄地檢署受北檢囑託執行，雄檢已寄發傳票，陳致中訂5月11日下...

辦WTA職網詐補助977萬 「卡神」楊蕙如遭訴求重刑

「卡神」楊蕙如涉嫌利用母親擔任人頭負責人的易使公司，舉辦2017、2018年WTA女子職業網球台灣公開賽，藉此浮報及詐領...

她「喂」一聲 台企業家被騙走2100萬！Telegram還能盜用？詐團手法曝光

號稱對話加密，具備強大通訊安全的通訊軟體Telegram，在近來遭到詐騙集團盯上，透過盜取帳號向他人詐財。

貪汙起訴 顏寬恒鼻酸：對方知道打擊我家人可以馬上得分

前立委顏寬恒今天上午說，對於被檢察官起訴，是天大的汙衊、恥辱，他並未違法、犯罪。他說，他尊重法律，但無法接受政治凌駕司法...

供槍給康建生技4死案凶手 共犯上訴今駁回判4年2月

南投草屯康建生技去年發生行刑式槍殺4死1重傷命案，凶嫌李鴻淵因舊怨殺人，透過友人賴裕隆買槍、協助藏匿，一審今年初審結，賴...

扁為兒子入監上凱道請願 中監：派員了解若違規將議處

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁遇到今天上凱道，台中監...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦