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扁為兒子入監上凱道請願 中監：派員了解若違規將議處
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁遇到今天上凱道，台中監獄表示，將派員到凱道了解，若有違規將議處。
台中監獄副典獄長黃勝雄說，目前中監還在了解狀況，將派員到凱道了解，若有違反保外就醫規定，將後續議處。
陳水扁說，這是他首次行使憲法的請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。
前總統陳水扁在2015年獲保外就醫迄今，台中監獄針對扁在保外就醫的行為，有做出四不原則約束，包括「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪」，若違反相關規定，中監將在審議後，做出處分，但扁保外就醫期間，都有陸續接受日媒專訪、參與凱達格蘭學校募款餐會等行為，被質疑踩中監紅線的行為，但台中監獄都未祭出撤銷扁保外就醫的處分。
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