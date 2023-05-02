扁為兒子入監上凱道請願 中監：派員了解若違規將議處

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁遇到今天上凱道，台中監獄表示，將派員到凱道了解，若有違規將議處。

台中監獄副典獄長黃勝雄說，目前中監還在了解狀況，將派員到凱道了解，若有違反保外就醫規定，將後續議處。

陳水扁說，這是他首次行使憲法的請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。