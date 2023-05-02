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詐團搏命賺！買8輛二手雙B自撞電線桿詐保1千萬

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署指揮偵破以黃姓男子為首的11人詐騙集團，昨天起訴3年多前陸續購買雙B的二手車，由成員「車手」急速自撞，撞斷電桿，車輛全毀，連續撞損8輛車，卻無人受傷，且還依程序領取了上千萬元的保險金入袋，他們是如何辦到的，引人好奇，熟知保險作業的檢調人員今天透露玄機。

雲林地檢署檢察官廖易翔於110年底接獲情資，獲知有一集團成員製造假車禍詐領保險金，即指揮展開偵查，「的確不好判斷真假車禍！」檢調承認因詐領險金的人自撞，須負很大風險，搞不好還會出人命，他們如何自撞造成車毀人無傷，也令辦案人傷腦筋。

後來查明其中道理，該集團為何都選購市場少有人買的大排氣量車種，例如雙B的大7系列，甚至保時捷跑車系列，以二手車行情，兩、三年以上的車，有時還50到80萬元上下，甚至更低價就可買到，因車齡不高，保險還可買高一些，最重要的是大排氣量車款，車型較大，安全性更高，只要再做好駕駛的安全防護，例如戴安全帽、穿賽車衣，即降低自撞受傷的機率。

所以，該集團成員多半是二、三十歲年輕人，可能懂車性能及保險流程，才能連續撞毀8輛車，人平安，上千萬元險金落袋。其中還有許多關關卡卡的，辦案人員說，賺這種賣命錢，可不是人人賺得起。

他們選定沒有監視器的馬路自撞電桿，電桿斷了，人沒事，但車體幾乎達到保險全損的狀態，連保險員都稱呼「風險不小」，對於車損認定理賠有一定標準，該集團又是如何辦到的，連辦案檢警都感好奇，經一年多追查比對許多資料，終才查出其中細節，偵破此案。

由於任何車子撞損後的送修理賠，有一定程序和標準，檢警經多方抽絲剝繭後得知其手法，檢方指出，黃嫌等人製造車禍後，仍依程序分兩部分辦理出險，先依正常程序，將車輛送修由車廠估價，再由保險公司評估，如已達契約中的全損金額，一般保險公司會採取賠償全車毀損價格，並將毀損車輛收回，即由保險公司取得該車。

因此，在完成保險評估程序後，就會聯繫當事人（車主），事故車不修哩，直接由保險公司取得該車，理賠金直接匯入其指定帳戶，至於車體理賠價格高低，則參考保險事業發展中心所訂定的價位，黃嫌等人自撞毀損的車，多半已達全損，所以從中有利可圖。

另外，連電桿也不用車主賠，以第三責任險，撞斷電桿的理賠，可由被保險人先支付，事後保險公司會連同車體險賠償的錢一併匯入被保險人帳戶，所以等同把所買的二手車以更高價「賣給」保險公司，只要人不要受傷，「自撞詐保」就算成功。

檢方說，保險公司核保時，通常不會要求保險人提供買車的價格，該詐保案當中，當事人供稱購車價款在50至70萬不等，其中有一部50萬元購得，最後獲理賠達128萬多元，中間就有70多萬元差價利益所得。檢警人員無奈說，這起假車禍真詐保的案子不好查，但印證了「賠錢生意沒人做，掉腦袋的生意有人賺」的道理。

雲林地檢署指揮警方偵破假車禍真詐保的案件，集團以自撞製造車禍再領取保險金。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮警方偵破假車禍真詐保的案件，集團以自撞製造車禍再領取保險金。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮警方偵破假車禍真詐保的案件，集團以自撞製造車禍再領取保險金。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮警方偵破假車禍真詐保的案件，集團以自撞製造車禍再領取保險金。圖／雲林地檢署提供

保險 自撞 車禍 詐騙集團

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