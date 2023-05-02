貪汙起訴 顏寬恒鼻酸：對方知道打擊我家人可以馬上得分

前立委顏寬恒今天上午說，對於被檢察官起訴，是天大的汙衊、恥辱，他並未違法、犯罪。他說，他尊重法律，但無法接受政治凌駕司法。

顏寬恒自訴從補選即被撲天蓋地攻擊，但對外都算堅強。他今受訪時說，自己雖不曾午夜掉淚，但在早上洗臉刷牙時，曾看著鏡中的自己，問自己真的是對方攻擊的那個人嗎？

他說，對手在心裡戰這一塊研究的很透徹，知道打擊他的家人可以馬上得分，所以他一直告訴自己，一定要清醒、冷靜。顏寬恒說到這時，似一時鼻酸，不禁用手摸鼻。

顏寬恒上午接受廣播節目受訪時做以上表示，他同時質疑，為何去年補選後，檢察官不辦，而要等到他登記參選後才辦，因為「時間算好了」檢察官若早辦，現在也許已還他清白，但是現在才辦，選舉剩下8個月，再配合特定媒體抹黑，達到影響選舉的目的。等到選後，即時他判無罪了，到時又有何用？

他說，自己最不能忍受的是說他貪助理的助理費，因為是「莫須有」，助理也把帳戶內容都提供了，但是仍羅織入罪將他起訴。

他也批評立委選舉對手林靜儀，表示「看不到現任立委的作為，只有臉書的大內宣」選林雖然選上了，但很多數選民要服務仍是找他。

顏寬恒說，對於自己被偵辦，雖3個小孩已29、28、26歲，但包括很多長輩在內都不解為何如此，他若無解釋、對抗，如何讓他們理解，一定會對抗到底。