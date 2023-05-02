「電商女王」安晨妤官司未了 長高診所合夥醫師告民事
前「元祖少奶奶」、藝人安貞禎（安晨妤）離婚後集資成立5家長高診所，但卻和合夥醫師蔡世偉鬧翻，蔡認為名譽權遭侵害，求償200萬元。台北地方法院昨首開庭，雖然蔡曾控安貞禎妨害名譽，但檢方不起訴確定，蔡的律師仍主張民事、刑事判決不相拘束，檢方未起訴可能是覺得舉證不足。
刑事部分，蔡世偉主張他在模力診所任職期間，有製作並保存完整病歷，且對患者的問診態度沒有問題，也沒任意將診所內部資訊向患者揭露，但時任負責人的安貞禎卻在2021年3月19日在診所公告欄張貼毀損害他名譽的言論，還傳送到LINE醫師、病患家屬間的群組，控她加重誹謗罪。
蔡說，貼文內容寫著「…投入診所的4年，自己創立的…好心讓醫生加入50萬讓他們低價入股…」，可見模力診所並非安貞禎獨資，他也是股東之一，她卻以私人之名，未經員工會議決議，命模力診所行政人員公告事項。但台北地檢署處分安貞禎不起訴，台灣高等檢察署也駁回再議，蔡聲請交付審判，北院今年2月24日亦駁回。
蔡世偉另提民事訴訟，北院法官吳佳樺1日整理不爭執事項，包括在特定時地公告欄張貼公告、安貞禎將公告傳送群組、本件主張的事實曾經不起訴、再議不回與聲請交付審判遭駁回。因案件已經過3個程序，法官將直接引用偵查、再議與聲請交付審判卷，並定6月19日行言詞辯論。
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