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承包商求巡查別刁難…信封袋裝現金 高公局地磅操作員貪汙起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

交通部高速公路局趙姓地磅操作員與劉姓約僱水電工，2013年起利用職務之便，向承包「木柵段轄區路燈維護工程」的公司詹姓負責人收賄，以每期1至2萬不等的金額換取兩人在巡查維護工程時不刁難，新北地檢署今依貪汙治罪條例起訴。

檢方調查，詹姓負責人在2013年起至2016年間承攬高公局北工處「木柵段轄區路燈維護工程」等工程，工程由趙姓地磅操作員、劉姓水電工擔任執行、管理的主辦與協辦人員。

詹姓負責人為了讓趙姓、劉姓兩人在巡查工程進度時不刁難，以順利獲取各期工程款，自2013年10月起，以每期1萬至2萬不等金額收賄，每次都由詹姓負責人將現金裝在信封袋內後，自行或透過公司員工拿給趙或劉，趙姓地磅操作員共收賄76萬元，劉姓約僱水電工則收賄39萬元。

偵查時三人均坦承犯行，檢方依貪汙治罪條例起訴三人，並請法院依法沒收其犯罪所得。

趙姓地磅操作員與劉姓約僱水電工，自2013年起向為求順利獲取各期工程款的劉姓公司負責人收賄，被依貪汙治罪條例起訴。圖／聯合報系資料照
趙姓地磅操作員與劉姓約僱水電工，自2013年起向為求順利獲取各期工程款的劉姓公司負責人收賄，被依貪汙治罪條例起訴。圖／聯合報系資料照

收賄 貪汙

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