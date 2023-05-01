年收近千萬欠73萬稅 營造商拘提管收在即才還錢

一名林姓營造公司負責人，每年公司營業收入近千萬，卻遲遲不還欠稅及健保費共73萬元，行政執行署台北分署多次通知也不到場，於是分別囑託桃園分署、新北分署3度拘提，林男直到即將面臨法院管收桃園分署才願意先清償部分欠稅25萬，餘款再辦理分期繳納。

台北分署指出，林男自2017年起即陸續滯欠營業稅、營利事業所得稅及健保費，期間他2度至分署辦理分期繳納，後來都未能按期履行而遭廢止分期。去年9月，台北分署第3度通知其到場或限期履行，林男仍置之不理。

台北分署查出，林男自2017年起，公司累計營業收入高達6000餘萬元，林男或依其指示提款的第三人，前後共自銀行帳戶提領現金累計達800餘萬元，顯然有隱匿、處分其財產行為，有履行義務卻不履行的狀況發生。