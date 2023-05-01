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搶清冠一號商機委製偽藥 生技公司2負責人起訴
新冠疫情嚴峻時，標榜「清冠一號」姐妹產品令人眼花撩亂，彰化縣衛生局去年查獲縣內兩家生技公司模仿清冠一號自行配方，委託台南市一家藥廠製作新冠克星、新冠防清冠寶甘等三款藥錠，外包裝文字影射對於新冠肺炎的醫療效能，彰化地檢署依違反藥事法對這家生技公司提起公訴。
起訴書指出，位在南彰化的兩家生技公司馮姓負責人（52歲）和盧姓負責人（62歲）明知製造藥品和販售的法規，見新冠疫情期間的新冠一號配方雷同產品有利可圖，盧男自行選定薑黃、蒲公英、枸杞、黃蓍、魚腥草、金銀花、葛根桑、穿心蓮、益母草、白花蛇舌草等10多種中藥，自訂比例擬訂配方，向員林市某中藥粉訂購藥粉，去年5月交給台南市一家不知情藥壓製0.6公克錠劑。
馮、盧二人把藥錠每30顆裝一包，各命名新冠克星、新冠防疫、清冠寶甘，合計製造1萬4574包，外包裝文字影射服用後對新冠肺炎、流感具備清冠一號的療效。民眾購買後對藥效存疑，向彰化縣衛生局檢舉，衛生局轉請彰檢指揮偵辦，同年11月到這兩家生技公司查獲銷退貨明細表一份、代工出貨單2份和試用商品客戶清單1張。
馮、盧二人均稱產品未涉及療效，都是食品，檢方認為說詞不可採信，依涉犯藥事法未經核准製造偽藥罪嫌提起公訴，請求法官對公司科以罰金。
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