嘉縣三間村長遭控涉幽靈人口 當選無效之訴地院駁回

嘉義縣許姓男子以新港鄉三間村長蕭金修涉幽靈人口提當選無效之訴，嘉義地院認為遷入蕭男相關處所民眾，已逾2年，並非為選舉遷戶籍，且無法證明遷入民眾投票傾向，因此駁回。全案可上訴。

嘉義縣許男去年參選新港鄉三間村長選舉，挑戰連任的村長蕭金修，選舉結果蕭男以103票差距順利連任，不過，許男認為選舉前近20名民眾遷入蕭男的舊宅地址及相關處所，順利取得投票權而影響村長選舉的投票正確性，因此，依選罷法規定，向嘉義地方法院提出當選無效之訴。

嘉義地方法院的民事判決書指出，蕭男舊宅地址約10年前即已夷為平地，已無建築物存在，另外，遷入蕭男相關處所戶籍的民眾，時間都已超過2年，遷入大多為了子女就學問題、順利進入當地台塑公司上班、四處打工為寄放戶籍等理由，且無法得知遷入民眾支持村長候選人的傾向。

法官綜上所述，遷入蕭男舊宅地址等處所民眾，並非為選舉而設立戶籍，且無法證明民眾投票傾向，因此也無法證明這些民眾有意讓蕭男當選的主觀意圖而虛設戶籍；許男以蕭男有設置幽靈人口為理由，向嘉義地方法院提起當選無效之訴，被駁回。