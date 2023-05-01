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女子出售遊戲帳號 收1萬元未交付帳號吃官司
何姓女子因缺錢花用，在臉書上公開刊登販售遊戲帳號不實資訊，陳姓男被害人依她指示轉帳1萬元到指定銀行帳戶後，她提領花光遲未交付遊戲帳號，陳才知受騙提告。台南地院認為何女觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，判處有期徒刑6月，案可上訴。
判決說，何女於去年11月5日，在臉書某社團上，以暱稱刊登販售網路遊戲「英雄聯盟」帳號訊息，致陳姓男被害人陷於錯誤，同意以1萬元購買，並於同一天中午12點14分，匯款1萬元至何申設銀行帳號，何收款後，遲未交付遊戲帳號，且聯繫無著，陳不甘受騙，報警法辦起訴。何女於偵審中，都坦承犯案。
法官認為，何女未能以正當管道獲取所需財物，竟利用網際網路，對公眾散布不實訊息，使告訴人陷於錯誤，匯款給她藉此牟利，漠視他人財產權益，迄未與告訴人和解，未得到告訴人原諒，犯後坦承犯行。
法官審酌，何女曾於前年12月22日及去年1月15日，曾以相類手法，刊登販售網路遊戲「英雄聯盟」帳號，二次犯詐欺取財犯行，甫於去年8月10日，經基隆地檢署職權不起訴，猶不知悔改，不及3個月，又於去年11月5日再犯此件詐欺取財犯行，不宜為緩刑宣告，量處其刑，以資懲儆。
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