花蓮秀林鄉代賴偉翔酒駕肇逃累犯 檢提公訴求處重刑

花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔3月酒駕，車輛右後視鏡撞倒路人，卻沒有停下來查看，遭逮後依公共危險罪酒駕肇事致人受傷逃逸移送法辦。花蓮地檢署今天依公共危險、肇事逃逸等罪嫌提起公訴，並認為5年以內故意再犯，請法院加重其刑。

檢方指出，賴偉翔於3月13日晚間喝酒後，已達不能安全駕駛程度，仍於隔天8時許，駕駛小客車，沿秀林鄉花5縣道由北往南行駛，行經秀林村時，不慎擦撞站在路旁的高姓男子，導致對方後背挫傷、左側膝蓋挫擦傷、左側下肢裂傷等傷害，由救護車送往國軍花蓮總醫院治療。

賴偉翔肇事後，卻未停車察看或停留現場等候警方處理，直接開車逃逸，經人報案後被警方查獲，並於同日9時32分，以酒精濃度呼氣測試，測得酒精濃度為每公升1.24毫克。

檢方認為，賴男剛因酒駕公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，於2022年8月22日易科罰金執行完畢，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，應依釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項累犯規定，加重其刑。另外，賴偉翔也曾在2014年酒駕肇逃，造成機車騎士重傷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康