結婚3年妻常晚歸拒溝通 苦情夫心死訴離婚法官判准

新竹一名陳姓老師結婚三年，妻子卻常半夜或凌晨才回家，陳擔心對方深夜獨自在外，想溝通卻遭對方拒絕，還反嗆「同性戀」、「戀童癖」、「求你去死啦」、「從事教職是誤人子弟丟人現眼」，兩人打離婚官司；法官勘驗夫妻LINE對話紀錄，發現陳每晚都深情等妻子返家，言語間充滿關懷卻苦等不著，顯然妻子長期漠視陳的感受，婚姻出現重大破綻，判准雙方離婚。

陳男主張，他與妻子張女結婚後，張就常稱要加班、工作責任制晚歸，妻子不顧他擔任教職需早起工作，常會在深夜跟他起爭執，兩人甚至會拉扯，妻子還會執意開車出門。另外，妻子還無端指控他「有親密朋友」、「結婚是為了報復」、「同性戀」、「戀童癖」、「有病」等，甚至詛咒他「去死」。

法官勘驗兩人LINE對話紀錄，發現陳男結婚後每晚九點會傳訊息問張女何時返家，並提醒深夜開車要注意安全，注意天氣保暖，會等她回家，言語充滿關懷、憐惜及擔心之意，而張幾乎每天夜歸，大部分都是晚間時間，甚至凌晨才返家。

法官調查，面對陳男的關懷與擔憂，張女都拒絕坦誠相告，也不願溝通，竟選擇先行欺瞞，說是要等日後學業完成，順利考取營養師等不確定時間點，再跟先生說實情的想法及舉措，明顯長期漠視先生感受，也忽視夫妻應彼此相互尊重，真誠相待的基本態度。