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新光銀副董李紀珠不滿22篇報導連轟求償 追加總編周玉蔻為被告

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

放言傳媒陳姓女記者一個月撰寫逾廿篇文章，抨擊新光銀行副董事長李紀珠的績效、薪酬。李女認為遭汙衊，提告要求陳女賠償100萬元、刪除文章，陳女卻說都是總編輯周玉蔻授意，因此追加周玉蔻為被告，要求兩人連帶賠償200萬元。台北地方法院今開庭，李紀珠、周玉蔻皆主張對方所言不實。

李紀珠表示，過去30年兢兢業業，無論在事業或操守上自律甚嚴，但陳女報導唯一來源為已故新光金控前獨立董事、政大金融學院院長李勝彥，而陳女是跑新光金控的記者，清楚李勝彥長期對她的汙衊、詆毀和不懷好意，且公司也發布重大訊息澄清。她說，陳女報導之前可以查證重訊、金管會聲明等公開資訊，卻刻意詆毀她，尤其在短短一個月內發22篇文章，「是非常惡意的行為」；她認為自己在新光金控的績效，公開資訊觀測站、財報都很具體，EPS從上市櫃金控最後一名進步到第7名，股價從6元上升到12.7元。

李紀珠說，至於薪酬部分，公司薪酬委員會也要求以重訊公布薪酬審查流程，且她也不如李勝彥所述大幅加薪，「事實上那年我根本沒有加薪」，陳女明明知道皆非事實，「卻用這麼不入流的手法去污衊一個女性的名節」，這是她忍無可忍提告的原因。

北院今開庭時，李紀珠和周玉蔻都親自到場，陳女未到，不過被告律師直至上周五才提出答辯狀，不僅李紀珠的律師未收到，法官也指責老早就要求盡早提出，「開庭前提出要對方怎麼消化？」

李紀珠委任律師吳柏宏表示，周玉蔻在誣指張淑娟緋聞案期間，曾公開表示李紀珠無辜被該緋聞波及，且緋聞對於李紀珠不管在政治發展或工作生涯上，都造成很大的傷害，但周玉蔻閉口不談捏造李紀珠與緋聞有關的始作俑者，就是周玉蔻擔任發行人兼總編輯的TVBS周刊。如今，周玉蔻擔任放言科技傳媒的負責人兼總編輯，再次利用主導媒體以編造緋聞的卑劣手段貶損李紀珠名節。

李紀珠說，陳姓女記者一直向人埋怨文章為周玉蔻修改、授意，「為什麼只告我？」因此追加周玉蔻為被告，她給了陳女很多次機會，但陳女一再說謊，還說她丟了工作、沒有錢，「沒有一件事真的」。

周玉蔻在庭上則表示「都不是事實」，並說報導都有消息來源，李女身為銀行高級主管，這樣的發言令人無法接受。北院定7月3日再開庭。

新光銀行副董事長李紀珠（左）和媒體人周玉蔻為放言傳媒的文章槓上，今皆親自到台北地方法院出庭。記者王宏舜／攝影
新光銀行副董事長李紀珠（左）和媒體人周玉蔻為放言傳媒的文章槓上，今皆親自到台北地方法院出庭。記者王宏舜／攝影

周玉蔻 律師 提告

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