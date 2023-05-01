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家屬整理少女遺物憤告前男友吃禁果 法院因這理由判無罪
林姓男子於2019年和一名少女交往，2人於同年底分手，隔年女子因不明原因發生憾事，待女方家人整理她的遺物時發現林男疑似與少女發生性行為，憤而報案，檢方依妨害性自主罪嫌起訴。屏東地方法院一審認定事證不足，無法確信林男犯行，判他無罪，可上訴。
檢方表示，林男和少女2人均為COSPLAY活動的愛好者，雙方在COSPLAY活動認識後，從2019年5月開始交往，同年12月分手，少女因此心情鬱結，隔年9月14日在高雄市橋頭區發生憾事，案發後女方家屬整理遺物時，登入少女的臉書和IG，發現林男曾與少女發生性行為，經蒐集相關事證與聽取證人陳述後發現，男子於2人交往期間共得逞5次，認定他涉犯刑法第227條第1項，依與未滿14歲女子性交罪起訴。
林男於偵訊時堅持否認有與少女發生性關係，表示他最多就是和少女擁抱。男子辯護律師指出，本案僅有女子及親友臉書上的對話，無法證明2人確實有發生性行為，也無法證明少女有性行為經歷，不足以證明林男犯行。
女方家屬於審理期間則表示，少女原是一個很陽光的人，文筆和成績很好，3年前曾陪她北上參加COSPLAY活動，當時她看起來很開心，懷疑她憂鬱的原因與林男有關，堅稱2人確實有發生性行為，分手更導致她內心糾結困苦，才造成她的離去。
法院經調閱少女至診所心理諮商就醫紀錄、她與友人的網路通訊平台對話內容，以及聽取女子家屬、友人的陳述後，一審認定事證不足，無法確信林男犯行，判他無罪，可上訴。
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