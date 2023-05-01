快訊

解密聯合報民調 侯友宜易凝聚藍選民 郭台銘對中間選民有吸引力

112會考國文科／國文難從題目找答案 國學常識愛考文字遊戲

計程車禮讓行人卻遭按喇叭！運將回嗆6字 網紅：特別悅耳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家屬整理少女遺物憤告前男友吃禁果 法院因這理由判無罪

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

林姓男子於2019年和一名少女交往，2人於同年底分手，隔年女子因不明原因發生憾事，待女方家人整理她的遺物時發現林男疑似與少女發生性行為，憤而報案，檢方依妨害性自主罪嫌起訴。屏東地方法院一審認定事證不足，無法確信林男犯行，判他無罪，可上訴。

檢方表示，林男和少女2人均為COSPLAY活動的愛好者，雙方在COSPLAY活動認識後，從2019年5月開始交往，同年12月分手，少女因此心情鬱結，隔年9月14日在高雄市橋頭區發生憾事，案發後女方家屬整理遺物時，登入少女的臉書和IG，發現林男曾與少女發生性行為，經蒐集相關事證與聽取證人陳述後發現，男子於2人交往期間共得逞5次，認定他涉犯刑法第227條第1項，依與未滿14歲女子性交罪起訴。

林男於偵訊時堅持否認有與少女發生性關係，表示他最多就是和少女擁抱。男子辯護律師指出，本案僅有女子及親友臉書上的對話，無法證明2人確實有發生性行為，也無法證明少女有性行為經歷，不足以證明林男犯行。

女方家屬於審理期間則表示，少女原是一個很陽光的人，文筆和成績很好，3年前曾陪她北上參加COSPLAY活動，當時她看起來很開心，懷疑她憂鬱的原因與林男有關，堅稱2人確實有發生性行為，分手更導致她內心糾結困苦，才造成她的離去。

法院經調閱少女至診所心理諮商就醫紀錄、她與友人的網路通訊平台對話內容，以及聽取女子家屬、友人的陳述後，一審認定事證不足，無法確信林男犯行，判他無罪，可上訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

男子疑與未成年少女發生性行為遭家屬提告，法院因事證不足判無罪。記者張已亷／攝影
男子疑與未成年少女發生性行為遭家屬提告，法院因事證不足判無罪。記者張已亷／攝影

性行為 分手 COSPLAY

延伸閱讀

少女在校成績優 突求助母「想看心理醫生」揭父性侵2年

長沙少女鬧市全裸散步 原因曝光超傻眼

新店摩鐵少女棄屍案 毒男昨被逮拒夜間偵訊…今遭聲押禁見

國三少女愛上按摩師裸照外流 她的男同學也是受害者

相關新聞

大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：羅織入罪 不忍了！

針對被依涉嫌詐領助理費、竊佔國土、假買賣交易房產等罪起訴，前立委顏寬恒選在大甲媽遶境後，上午開記者會針對被起訴事項一一駁...

新光銀副董李紀珠不滿22篇報導連轟求償 追加總編周玉蔻為被告

放言傳媒陳姓女記者一個月撰寫逾廿篇文章，抨擊新光銀行副董事長李紀珠的績效、薪酬。李女認為遭汙衊，提告要求陳女賠償100萬...

花蓮秀林鄉代賴偉翔酒駕肇逃累犯 檢提公訴求處重刑

花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔3月酒駕，車輛右後視鏡撞倒路人，卻沒有停下來查看，遭逮後依公共危險罪酒駕肇事致人受傷逃逸移送法辦...

結婚3年妻常晚歸拒溝通 苦情夫心死訴離婚法官判准

新竹一名陳姓老師結婚三年，妻子卻常半夜或凌晨才回家，陳擔心對方深夜獨自在外，想溝通卻遭對方拒絕，還反嗆「同性戀」、「戀童...

警消加班費被打折 政院被批慣老闆

「警消等公務員加班不能補休，加班費還被打折，應該比照勞工待遇才對！」由警消團體組成的工時改革聯盟1日於行政院門口抗議，呼籲政院「加班費全薪計算」、「加班費比照勞基法」與「取消加班上限」。行政院由人事總處專委陳隆欽出面接下陳情書，但現場並未承諾修法，僅表示2周後會給聯盟回覆。

家屬整理少女遺物憤告前男友吃禁果 法院因這理由判無罪

林姓男子於2019年和一名少女交往，2人於同年底分手，隔年女子因不明原因發生憾事，待女方家人整理她的遺物時發現林男疑似與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦