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警消加班費被打折 政院被批慣老闆

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「警消等公務員加班不能補休，加班費還被打折，應該比照勞工待遇才對！」由警消團體組成的工時改革聯盟1日於行政院門口抗議，呼籲政院「加班費全薪計算」、「加班費比照勞基法」與「取消加班上限」。行政院由人事總處專委陳隆欽出面接下陳情書，但現場並未承諾修法，僅表示2周後會給聯盟回覆。

一直加班，補償卻打折扣

消防員工作權益促進會理事張詠惟痛批，消防員常常加班到160小時，但卻只能領1.9萬的加班費，剩下的只能換沒有用的嘉獎，還因為人力不足與工作性質而不能補休，加班時薪換算下來僅有200元，有時還會因法規而遭打折50%，對他們非常不公平，呼籲政院取消加班上限，加班費不打折。

警察工作權益推動協會代表指出，警察一小時加班費200元還要輪大夜班，加給非常稀少，他質疑，警察犧牲身體健康做這麼多危險事情，加班費不應該如此低廉，政府聲稱輪班公務員都要支付夜間加給，恐增加財政負擔，但體制與現況就是需要這麼多基層公務員下，不應該以財政負擔作為藉口，持續壓榨他們。

台灣公務革新力量聯盟理事長陳建曄指出，若提升公務員權益，政府為了預算考量才會改革公務體系，讓法警、書記官可以減少無謂業務、提升效率，其他公務員也是如此。消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱呼籲，加班費要有實質補償，計算應比照勞基法，才能遏止基層警消無限加班的噩夢。

2周內會給回覆

工時改革聯盟提出3項訴求：加班費計算不公，公務員加班費計算公式應全薪計算，不能打折50%；加班費應比照勞基法設置費率，各機關有義務要核實紀錄工時；取消加班費支領上限。行政院人事總處專委陳隆欽出面接下陳情書，但面對工會團體質問，僅表示還在蒐集意見，需要考量財政支出與衡平性。

但周圍工會代表不滿指出，相關問題討論許久，政院卻遲遲無法解決，「我們都可以加班，你們為何不能加班處理相關問題？」並表示除了勞動節要抗議外，6月也會自己站上街頭，最後陳隆欽接下陳情書，並承諾2周內會給聯盟回覆目前相關問題的處理進度。

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加班費 公務員

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