安博盒子案開庭負責人缺席 電視台告代要求「下次不來就拘提」

台灣安博公司負責人黃博詮被新北地檢署指控與大陸犯罪集團合作，竊取電視台影視訊號檔案給使用安博盒子的民眾觀看，違反著作權法。新北地方法院今開庭黃博詮未到，辯護人稱他出國是原本就預定好的行程，讓被竊取影視訊號的電視台告訴代理人不滿，向審判長表示希望他下次再不到庭就拘提。

檢方指控，黃博詮與大陸犯罪集團合作，利用不知情的兩名友人洪男、 徐男充當人頭申辦多個合法OTT平台帳號後，將帳密提供給大陸犯罪集團，再向台灣公司租用電腦伺服器，竊取影視訊號源檔案，提供給使用安博盒子的民眾觀看，還在偵查時拒絕解鎖扣案手機，讓檢方無法進一步追查。

新北地院今開準備庭，多家電視台派出告訴代理人到場，黃博詮本人卻未到，其辯護人稱，他與黃博詮「案情只有討論一點點」他就因事出國，時間超過一個月，讓告訴代理人不滿，向審判長表示希望他下次再不到庭就拘提。

告訴代理人說，黃博詮將犯行都推給大陸方，稱自己不知情，盼法院調查如果黃博詮被判刑後，還有再繼續進口安博盒子，就代表他知情，「這樣就不能再推給大陸的人」。

辯護人則表示，黃博詮確實有申請愛爾達帳號，但他以為是要給廠商做測試，不知會被盜用，沒有盜用犯意。另外就愛爾達帳號被盜用的狀況，也還在了解是否真的是黃的帳號被盜用，因為直到現在頻道仍持續傳輸，審判長則要辯護人之後補充是哪種廠商測試會需要用到影音平台，以及是誰要黃博詮這麼做的。