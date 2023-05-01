快訊

報稅季荷包再縮水！兩家手搖飲5月齊漲 網友哀鴻遍野

選前以為要變天 為何巴拉圭執政黨又奪總統寶座？

影／為討2萬！八里槍擊案駕駛落網矢口否認 警控：你就是主嫌

安博盒子案開庭負責人缺席 電視台告代要求「下次不來就拘提」

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台灣安博公司負責人黃博詮被新北地檢署指控與大陸犯罪集團合作，竊取電視台影視訊號檔案給使用安博盒子的民眾觀看，違反著作權法。新北地方法院今開庭黃博詮未到，辯護人稱他出國是原本就預定好的行程，讓被竊取影視訊號的電視台告訴代理人不滿，向審判長表示希望他下次再不到庭就拘提。

檢方指控，黃博詮與大陸犯罪集團合作，利用不知情的兩名友人洪男、 徐男充當人頭申辦多個合法OTT平台帳號後，將帳密提供給大陸犯罪集團，再向台灣公司租用電腦伺服器，竊取影視訊號源檔案，提供給使用安博盒子的民眾觀看，還在偵查時拒絕解鎖扣案手機，讓檢方無法進一步追查。

新北地院今開準備庭，多家電視台派出告訴代理人到場，黃博詮本人卻未到，其辯護人稱，他與黃博詮「案情只有討論一點點」他就因事出國，時間超過一個月，讓告訴代理人不滿，向審判長表示希望他下次再不到庭就拘提。

告訴代理人說，黃博詮將犯行都推給大陸方，稱自己不知情，盼法院調查如果黃博詮被判刑後，還有再繼續進口安博盒子，就代表他知情，「這樣就不能再推給大陸的人」。

辯護人則表示，黃博詮確實有申請愛爾達帳號，但他以為是要給廠商做測試，不知會被盜用，沒有盜用犯意。另外就愛爾達帳號被盜用的狀況，也還在了解是否真的是黃的帳號被盜用，因為直到現在頻道仍持續傳輸，審判長則要辯護人之後補充是哪種廠商測試會需要用到影音平台，以及是誰要黃博詮這麼做的。

庭末，審判長認為案件複雜，他雖已翻閱卷證，仍有諸多不清楚的地方，「我也不好直接買一個（安博盒子）來測試」，請雙方再具狀詳細說明。

台灣安博公司負責人黃博詮被檢方指控與大陸犯罪集團合作，竊取電視台影視訊號檔案，今開庭缺席稱「有事出國」。圖／聯合報系資料照
台灣安博公司負責人黃博詮被檢方指控與大陸犯罪集團合作，竊取電視台影視訊號檔案，今開庭缺席稱「有事出國」。圖／聯合報系資料照

安博盒子 新北

延伸閱讀

五一出遊住宿貴 陸青年玩「交換旅行」互換房子住

黃金博物館展出世界記憶國家名錄檔案 重現金銅礦歲月

陸手機市場觸底 廠商創新求突破

謝盈萱鍾瑶女女吻被讚爆 喊「凍蒜」大陸遭禁被消失

相關新聞

大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：羅織入罪 不忍了！

針對被依涉嫌詐領助理費、竊佔國土、假買賣交易房產等罪起訴，前立委顏寬恒選在大甲媽遶境後，上午開記者會針對被起訴事項一一駁...

安博盒子案開庭負責人缺席 電視台告代要求「下次不來就拘提」

台灣安博公司負責人黃博詮被新北地檢署指控與大陸犯罪集團合作，竊取電視台影視訊號檔案給使用安博盒子的民眾觀看，違反著作權法...

七旬翁搭台鐵誤會多扣錢 為討111元罵站員「貪汙」遭訴

台中市七旬林姓老翁在去年底搭乘台鐵時使用電子票證，出站時認為系統以自強號票價扣款多扣111元，他在台鐵台中站找吳姓站務員...

顏寬恒今控司法羅織入罪 中檢：已起訴不回應

前立委顏寬恒涉詐領助理費、竊佔國土、偽造文書等罪，台中地檢署上月26日偵結起訴，顏寬恒今天開記者會，大動作反批檢察官羅織...

假證件應徵保全穿梭高雄大樓 竊住戶資料申貸盜領百萬

高雄58歲謝姓男子偽造證件應徵上大樓保全員，和友人合謀假冒房東領取租金，東窗事發後改到另間大樓任職，卻趁機偷拍吳姓住戶證...

靜宜研究生騎車未禮讓遭撞死 肇事駕駛未減速也有責判8月

台中市沈姓男子在去年3月間開車行經南屯區一處無號誌路口時，靜宜大學林姓研究生騎機車載朋友行經該處，雙方在路口碰撞，林傷重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦