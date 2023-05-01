七旬翁搭台鐵誤會多扣錢 為討111元罵站員「貪汙」遭訴

台中市七旬林姓老翁在去年底搭乘台鐵時使用電子票證，出站時認為系統以自強號票價扣款多扣111元，他在台鐵台中站找吳姓站務員要求退款，但吳姓站務員比對票務系統後，確認無出錯，林翁不滿辱罵「靠關係進台鐵」、「百分百會貪汙」等語，台中地檢署今偵結，依妨害名譽起訴。

起訴指出，71歲林姓老翁在去年10月18日下午5時許，從台鐵中壢站搭成莒光號，途中從台鐵竹南站轉乘自強號到台鐵台中站，他使用電子票證出站，認為系統以自強號票價收費，多收了111元，因此當天晚上7時許，在台中站2樓，向吳姓站務員反映，要求退款。

吳姓站務員比對林翁的進、出站時間，認為票務系統沒有出錯，拒絕返還扣款111元。

林翁聽到後，怒不可抑，先辱罵「王○蛋」，接著又說「你一定是靠關係進台鐵」、「按照規章的人都貪汙、照規定做官的都會貪汙」，還跟隔壁的旅客說「他百分之百會貪汙」等語。吳姓站務員聽到後向鐵路警察局反映，提出妨害名譽告訴。