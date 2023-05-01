七旬翁搭台鐵誤會多扣錢 為討111元罵站員「貪汙」遭訴
台中市七旬林姓老翁在去年底搭乘台鐵時使用電子票證，出站時認為系統以自強號票價扣款多扣111元，他在台鐵台中站找吳姓站務員要求退款，但吳姓站務員比對票務系統後，確認無出錯，林翁不滿辱罵「靠關係進台鐵」、「百分百會貪汙」等語，台中地檢署今偵結，依妨害名譽起訴。
起訴指出，71歲林姓老翁在去年10月18日下午5時許，從台鐵中壢站搭成莒光號，途中從台鐵竹南站轉乘自強號到台鐵台中站，他使用電子票證出站，認為系統以自強號票價收費，多收了111元，因此當天晚上7時許，在台中站2樓，向吳姓站務員反映，要求退款。
吳姓站務員比對林翁的進、出站時間，認為票務系統沒有出錯，拒絕返還扣款111元。
林翁聽到後，怒不可抑，先辱罵「王○蛋」，接著又說「你一定是靠關係進台鐵」、「按照規章的人都貪汙、照規定做官的都會貪汙」，還跟隔壁的旅客說「他百分之百會貪汙」等語。吳姓站務員聽到後向鐵路警察局反映，提出妨害名譽告訴。
林翁警詢時辯稱，他當時是講「你辦事辦不了，你當官、會貪汙」、「是不是靠關係進去」。台中地檢署今偵結，認定林翁社犯公然侮辱、誹謗等罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言