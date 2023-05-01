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顏寬恒今控司法羅織入罪 中檢：已起訴不回應

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

前立委顏寬恒涉詐領助理費、竊佔國土、偽造文書等罪，台中地檢署上月26日偵結起訴，顏寬恒今天開記者會，大動作反批檢察官羅織入罪，不到一個月時間內，用2案約談、搜索，「不是政治追殺嗎」，台中地檢署表示，此案已提起公訴，不予回應。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，此案已由檢察官偵結、提起公訴，相關涉案事實、事證，交由法院依訴訟程序依法審理認定，台中地檢署對涉案顏姓被告的記者會說法，不予回應。

顏寬恒今天上午召開記者會，指控台中地檢署在上月26日起訴他貪汙、竊佔國土、偽造文書等罪，質疑是「政治追殺」。

顏寬恒說，他在3月22日登記參選立委，同月28日即發動搜索，上月19日複訊、併案提出貪汙治罪條例，接著26日不到一個月起訴，不到一個月時間內，用兩件案子約談、搜索他，用第3件併案起訴，「這沒有針對性嗎、不是政治追殺嗎、不是針對顏寬恒嗎」。

他說，竊佔國土部分，房屋是在私人土地，國有地僅綠美化，2014年到2016年由承包商申請施做，期滿後向國產署續約綠美化，申請案件迄今無進度，他太太陳麗淩則是在國產署公開標租後，依法照國產署公告現況標租，標租當時的現況即如此，他們沒有更改現況，也依規定繳交租金。

另外，偽造文書部分，房產買賣屬私權，林進福與買家間的金流，與他有何關係？而林進福擔任立院助理期間，錢都進私人帳戶，林也在地方服務，沒有詐領助理費問題。

前立委顏寬恒被檢方起訴貪汙等罪，他今開記者會澄清。記者黃寅／攝影
前立委顏寬恒被檢方起訴貪汙等罪，他今開記者會澄清。記者黃寅／攝影

顏寬恒 偽造文書 國產署

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