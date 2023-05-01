假證件應徵保全穿梭高雄大樓 竊住戶資料申貸盜領百萬

高雄58歲謝姓男子偽造證件應徵上大樓保全員，和友人合謀假冒房東領取租金，東窗事發後改到另間大樓任職，卻趁機偷拍吳姓住戶證件，偽造證件後到銀行、郵局貸款，盜取超過1百萬元，法院審理時，發現謝男曾以類似手法犯下40起詐欺、偽造文書等罪，各罪被判有期徒刑2月至1年2月不等，將由法院定應執行刑期。

檢警查出，謝男2018年時曾在鳳山區一間超商撿到鄭姓男子複印的身分資料，隔年2月間，他想要應徵大樓保全，於是拿著鄭男的資料偽造假證件，順利騙過大樓管理公司，成功應徵上大樓保全。

雖然謝男僅任職1個月就離職，但他發現許多租戶會將租金暫交給保全，再由房東前往收取，於是1人分飾房東、房客，等房客將租金放在管理室後，再與友人扮演房東上前收租。

隔年，謝男又以相同手法應徵上其他大樓保全，趁大樓吳姓住戶將證件押在管理室時，偷拍吳男身分證的正反面，將資料傳給偽證集團後，成功取得假的身分證。

謝男接著以吳男身分申請駕照，再持假的裝證件，以吳男身分到2家銀行申請信用卡貸款各20萬、某保險公司申辦保險單貸款35萬、苓雅區某銀行辦理勞工紓困貸款10萬元，甚至還用吳男的名義申辦多家電話門號及租車，還將吳男帳戶現金提領一空。

吳男直到身上沒錢去領錢時才驚覺帳戶內沒半毛錢，追查後發現自己不但被盜領，還欠下多家銀行的借款，總計金額超過1百萬元，嚇得趕緊向警方報案。

警方獲報後追查，根據監視器畫面影像，掌握到謝男身分，2021年7月中旬，趁謝男租賃機車時盤查，成功將他壓制逮捕，被依偽造私文書、詐欺等罪嫌移送辦。

謝男落網後雄檢清查他曾犯過的罪行，發現謝男從2016年起，就多次以類似手法穿梭在各社區大樓，以假證件成功領取財物，包含偽造文書、詐欺等罪，共犯下40起，前科累累。