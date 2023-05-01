聽新聞
test
0:00 / 0:00
靜宜研究生騎車未禮讓遭撞死 肇事駕駛未減速也有責判8月
台中市沈姓男子在去年3月間開車行經南屯區一處無號誌路口時，靜宜大學林姓研究生騎機車載朋友行經該處，雙方在路口碰撞，林傷重不治、友人重傷，經車鑑會調查，林是支道車未禮讓幹道車有疏失，但沈未減速也有肇因，因雙方未和解，一審判沈8月徒刑。
判決指出，沈姓男子（53歲）從事汽車維修工作，去年3月19日下午2時許，駕駛轎車沿南屯區文心南七路，由永春東二路往永春東一路（即由西往東）方向直行，行經南屯區文心南七路、豐順街一處無號誌交岔路口時，撞上騎機車載劉姓友人的林姓機車騎士。
林、劉被撞飛到對向車道，林因頭胸受到重傷，送醫不治，劉腦出血、全身多處骨折，幸送醫後撿回一命，林案發時是就讀靜宜大學的研究生。
全案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認為案發路口為無號誌路口，林姓學生行駛在支道要禮讓幹道車先行，為肇事主因，而沈姓男子行經無號誌路口，雖為幹道車，但未減速作隨時停車準備，為肇事次因。
台中地院認為，沈男的開車過失行為，與林的死亡有因果關係，雖然沈有向法院請求，因為收入不穩，所以才沒有跟被害家屬與被害人達成和解，「賠償金談不攏」，希望請求緩刑，不過雙方未達成調解，無法宣告緩刑，依過失致死罪，判沈8月徒刑，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言