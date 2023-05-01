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靜宜研究生騎車未禮讓遭撞死 肇事駕駛未減速也有責判8月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓男子在去年3月間開車行經南屯區一處無號誌路口時，靜宜大學林姓研究生騎機車載朋友行經該處，雙方在路口碰撞，林傷重不治、友人重傷，經車鑑會調查，林是支道車未禮讓幹道車有疏失，但沈未減速也有肇因，因雙方未和解，一審判沈8月徒刑。

判決指出，沈姓男子（53歲）從事汽車維修工作，去年3月19日下午2時許，駕駛轎車沿南屯區文心南七路，由永春東二路往永春東一路（即由西往東）方向直行，行經南屯區文心南七路、豐順街一處無號誌交岔路口時，撞上騎機車載劉姓友人的林姓機車騎士。

林、劉被撞飛到對向車道，林因頭胸受到重傷，送醫不治，劉腦出血、全身多處骨折，幸送醫後撿回一命，林案發時是就讀靜宜大學的研究生。

全案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認為案發路口為無號誌路口，林姓學生行駛在支道要禮讓幹道車先行，為肇事主因，而沈姓男子行經無號誌路口，雖為幹道車，但未減速作隨時停車準備，為肇事次因。

台中地院認為，沈男的開車過失行為，與林的死亡有因果關係，雖然沈有向法院請求，因為收入不穩，所以才沒有跟被害家屬與被害人達成和解，「賠償金談不攏」，希望請求緩刑，不過雙方未達成調解，無法宣告緩刑，依過失致死罪，判沈8月徒刑，仍可上訴。

台中市沈姓男子在去年間開車行經南屯時，撞死林姓研究生，台中地院判刑8月。記者陳宏睿／翻攝
台中市沈姓男子在去年間開車行經南屯時，撞死林姓研究生，台中地院判刑8月。記者陳宏睿／翻攝

靜宜大學 台中市 撞飛

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