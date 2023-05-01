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偵查佐「4萬拾得款遲了1小時才發還」 28年警職確定飛了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓婦人撿到5萬元現金與8本存摺，送交台北市警北投分局大屯派出所，派出所轉交給承辦拾得遺失物業務的分局偵查佐林逢振，張姓女失主接獲銀行通知，前往分局欲領回，林竟只發還1萬元而將4萬據為己有。林被依貪汙治罪條例罪嫌起訴，士林地方法院判他2年8月徒刑，褫奪公權2年，二審駁回林上訴，最高法院維持二審見解定讞。

陳婦2019年8月20日下午2點撿到張姓婦人遺失的50張1千元紙鈔和8本存摺，同日下午送交大屯派出所，值班的張姓警員依規定登記並將遺失物置入遺失物保管袋後，翌日下午3點送交北投分局，由林逢振受理簽收。林在23日先以公文將8本存摺分別寄至陽信、第一、國泰世華銀行以轉交存摺所有人，張姓女失主接獲銀行通知後，28日上午前往分局領取。

林逢振僅抽1萬元交付張婦，張婦覺得怪怪的，再打電話向張姓警員確認當初受理時的拾得物金額，張在當天中午陪她前往分局，林這才返還剩下的4萬元。分局督察組調查後，將他函送士林地檢署偵辦。

林否認犯侵占職務上持有之非公用私有財物罪，辯稱沒有拆開保管袋核對，是被害人來領的時候去倉庫點錢「才發現有多4 萬元」。林說，原本剩餘的4萬還是要送到台北市警局，不可能據為己有。辯護律師則稱林「疑似青光眼」看不清楚才發生誤會。

張姓警員證稱，他陪張婦到分局了解，並告訴林逢振「這筆應該是5萬，被害人說只拿到1萬元」，林解釋「可能最近拾得物的案件比較多，勾在一起，拿出來時勾破保管袋了」。林說要到小倉庫找找看，隔了5至10分鐘，他拿出4萬讓張婦點收。

士院認為警察應是促進人民福利、保護社會安全，但林逢振卻侵占遺失物，已危害官箴並減損公務機關的執法威信，衡量他從警28年、停職中，判2年8月徒刑併宣告褫奪公權2年。

林逢振上訴，高院認定他犯侵占職務上持有之非公用私有財物罪，因林只侵占4萬元、犯後1小時歸還，戕害吏治程度不算嚴重，依法可減刑。高院認為一審量刑與認事用法妥適，判上訴駁回；林再上訴，最高法院認無理由。

台北市警北投分局偵查佐林逢振（停職中）遇上將4萬元拾得款據為己有，被依貪汙治罪條例判2年8月徒刑，褫奪公權2年；林不斷上訴，最高法院駁回定讞。記者王宏舜／攝影
台北市警北投分局偵查佐林逢振（停職中）遇上將4萬元拾得款據為己有，被依貪汙治罪條例判2年8月徒刑，褫奪公權2年；林不斷上訴，最高法院駁回定讞。記者王宏舜／攝影

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