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賣命詐財！購買8輛二手車投保 自撞詐得千萬元保險金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

想錢真的想瘋了！雲林地檢署指揮偵破一起罕見的詐騙集團，以33歲黃姓男子為首的11人，近月來，連續購入8輛排氣量大，少有人買的二手車並購買全險，再由集團成員充當詐騙「車手」，找沒有監視器的路口，由「車手」真的開車自撞，撞毀車子後再向保險公司詐領保險金，幾個月下來共詐得上千萬元，雲林地檢署今天以詐欺罪對11人提起公訴。

雲林地署檢察官廖易翔最近接獲情資，指有人以假車禍詐領保險金，即指揮雲林縣警察局、刑事局偵二大隊，偵辦這起「假車禍詐保」案，經偵查終結，發現33歲黃姓男子，夥同蔡姓、沈姓等等共11人，涉嫌買二手車白撞詐保的事實明確，該集團成員陸續傳喚到案，今天訊後依加重詐欺得利等罪嫌起訴。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，雲林地檢署接獲情資，有民眾疑似以假車禍方式詐領保險金，即指揮深入追查，循線發現黃男等11人，利用二手車購入價格與保險公司計算車輛全毀理賠有價差的情形，刻意購入在二手車市場價格不佳且排氣量較大車輛，再向保險公司投保車體險後，在雲林、嘉義、台南、南投等地，尋找無監視器的路口、人煙稀少的地方，自行開車自撞電桿，將車輛撞毀後，以汽車相關文件向保險公司請求理賠金。

朱啟仁表示，該集團每台車輛購入價格與保險金理賠金差價至少有50萬元以上，意思就是例如用20萬元購得的二手車，每次自撞以後，可詐領比車價高出50萬元以上，簡單說每撞一次至少可「賺進」約50萬元以上。該集團從108年起續共計撞毀8台車輛，詐得的保高達1000萬元以上。

辦案人員表示，起先是保險員發現這些自撞的手法雷同，且都是購買排氣量大的車，類似雙B大7的二手車，因保險以車輛年份折舊辦理保險，一旦事故仍可領到高額理賠，可能是以此手法詐領保險金，檢警專案小組深入追查，發現其中確有異常，進而偵破這起真撞車詐保的詐騙案。

至於該集團自撞有沒有人受傷，檢警表示，他們事前除安全帶以外，都作好安全防護，例如戴安全帽，且有經測試沒問題才自撞，加上排氣量大的大車本身就耐撞，所以八起車禍均無人受傷卻還領得保險金。

由於自撞詐騙和真自撞之間的確不好認定，當事人也都矢口否認，但辦案人員抽絲剝繭清查，部分細節當事人無法辯白，終能偵破該案。

雲林地檢署偵破假車禍真詐保，集團11人被依作欺罪起訴。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署偵破假車禍真詐保，集團11人被依作欺罪起訴。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署偵破假車禍真詐保，集團11人被依作欺罪起訴。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署偵破假車禍真詐保，集團11人被依作欺罪起訴。圖／雲林地檢署提供

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