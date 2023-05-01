調查局火災起因電線走火？立委謝依鳳批匪夷所思

法務部調查局局本部廉政大樓上月24日暗夜大火，起火點位於一樓資通安全處電腦偵辦科辦公室，引發各界揣測，立法司法及法制委員會今邀請法務部、調查局及內政部消防署、警政署進行專題報告。國民黨立委謝依鳳質疑，堂堂調查局竟會發生電線老舊走火，這樣的理由簡直匪夷所思。

今天專題報告時，法務部長蔡清祥、調查局副局長黃義村均表示，目前沒有國安資料遺失的情形，目前經初步調查，現場無人為侵入等異常狀況，也未發現境外敵對勢力破壞等其他因素。

黃義村表示，失火的廉政大樓是民國84年1月啟用，算是一棟老舊建築，但謝依鳳質疑，老舊建築電線難道不能換新的嗎？