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調查局火災起因電線走火？立委謝依鳳批匪夷所思

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部調查局局本部廉政大樓上月24日暗夜大火，起火點位於一樓資通安全處電腦偵辦科辦公室，引發各界揣測，立法司法及法制委員會今邀請法務部、調查局及內政部消防署、警政署進行專題報告。國民黨立委謝依鳳質疑，堂堂調查局竟會發生電線老舊走火，這樣的理由簡直匪夷所思。

今天專題報告時，法務部長蔡清祥、調查局副局長黃義村均表示，目前沒有國安資料遺失的情形，目前經初步調查，現場無人為侵入等異常狀況，也未發現境外敵對勢力破壞等其他因素。

黃義村表示，失火的廉政大樓是民國84年1月啟用，算是一棟老舊建築，但謝依鳳質疑，老舊建築電線難道不能換新的嗎？

消防署副署長簡萬瑤補充，目前經檢視相關監視設備，沒有外人進入、破壞縱火的可能性已經排除，火調人員也在現場做相關採證，就物理和化學證物進行鑑定，其中物理部分由消防署負責，化學部分由新北市消防局負責。至於究竟是電器過載，或老鼠、蟲類咬破電線絕緣體造成短路，火災鑑定不會排除任何可能性。

調查局局廉政大樓上月24日暗夜大火，立委謝依鳳對於起火原因可能是電線走火感到不可思議。記者李易昌／翻攝
調查局局廉政大樓上月24日暗夜大火，立委謝依鳳對於起火原因可能是電線走火感到不可思議。記者李易昌／翻攝

法務部

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