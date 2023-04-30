台中高二生「遭設局」被女同學約出痛毆 全身傷一周不敢去學校
台中市傳出高中生被霸凌案。一名高二張姓男學生21日深夜被同班女同學約出，後來他在潭子的一處公園裡遭3名男同學徒手或拿球棒毆打，造成頭、下背、大腿和骨盆多處受傷。張生被打後，向警方報案及向民代陳情，警方已受理偵辦，正陸續傳喚涉案人員到案，釐清案情。
大雅警分局說，被打張姓學生（17歲）全身多處擦挫傷，就醫驗傷後，家長已對3名打人學生提告傷害。打人的3名學生，其中1人已到案，警方將再傳另2人到案，釐清案情。
張姓男學生就讀的高中晚間證實有此事，並指張到公園後，除了約他的女學生外，另有5名男生在場。打人的3人有2人姓林，都是在校生，另一名姓嚴先前已辦休學，而兩名林姓學生與張同班，事後也已辦休學。另3人未動手，但有人在旁錄下全程，其中除了一名是他校生，還有一男生先前已休學，剩下的女生事後也已辦休學離校。
據指出，張姓男學生被狠打後，頭皮有鈍傷，下背、骨盆及左右側大腿有挫傷，並因被打後心裡受創傷，至今未上學。校方說，張生明天應會回校，學校會輔導他恢復正常就學。
據了解，張姓男學生21日深夜接到同班女學生電話，約他外出聊一聊。他獨自前往，到場後卻被同學圍住。從流出的影片可知，他因害怕，一直低著頭，但被兩名男生強摘口罩，還問「為什麼要綠人家（指他與女友分手）」張雖說沒有，但被身材高大的男同學從後猛然推倒在地，對他拳打腳踢，還有另名同學拿了鋁製球棒猛打他臀部和背部，張伸手擋，還被喝斥「手走開喔！」接著又把他從地上扶起來，要他趴在欄杆上，猛毆其臀部。
過程中，張姓男學生被輪番痛毆、踹頭，動手學生聽到有機車路過，就把球棒藏入T恤並拉張到一旁，但等路人經過，又拉他出來毆打，總計施暴過程達數分鐘。
市議員江和樹昨天接獲張姓男學生透過臉書向他陳情，江說，今天正是「國際不打小孩日」此一日子是1998年緣起於美國，台灣2006年響應，主要即是因為校園暴力以及家暴事件頻傳，因此有民間團體倡導零暴力。他也為此呼籲應杜絕校園霸凌、維護孩童受教權、通報機制透明化、納入第三方機制，希望市府務必重視、展現積極作為。
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