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台中男高中生疑遭設局圍毆 警調查偵辦

中央社／ 台中30日電

台中市某高中張姓男學生日前疑遭同學設局相約公園見面，卻被多人徒手或球棒毆打，事後身心受創而恐懼上學。台中市警方今天表示，已通知涉案學生到案，詢問後將依法送辦。

台中市議員江和樹透過文字稿表示，張姓男學生21日晚間10時多，被女同學利用手機通訊軟體，邀約到潭子區某公園見面，結果到場發現卻有5男1女在場，才知遭人設局。

在場其中3名男子分別徒手或是用球棒，毆打、腳踹張姓男學生，見張姓男學生倒臥在地仍持續毆打，另外3人未出手但在一旁觀看，甚至還用手機錄下過程。

江和樹說，張姓男學生因而身心受創恐懼上學，家長向學校反映卻處理慢半拍，最後只好向民代陳情，他認為台中市的教育環境真的出了問題。

台中市警察局大雅分局告訴中央社記者，遭毆傷的男學生全身擦挫傷，案發後警方已通知涉嫌的學生到案說明，目前有一人已到案，全案警方詢問後將依傷害罪及違反兒少法，將涉案少年依法送辦。

台中市 警察

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