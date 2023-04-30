行人疑不滿機車未禮讓 南警：可提供資料供警舉發
李姓男子昨晚7點多徒步行經台南市中西區國華街、郡緯街口，欲行走穿越路口時，疑與機車男騎士爆發口角糾紛。警方今天說，接獲報到場時騎士已先離去，李暫不提告，員警告知可提供違規資料給警方審酌、舉發，後續也會釐清事發經過。
台南市警二分局海安派出所昨晚7點多接獲市警察局110通報，中西區國華、郡緯街口有糾紛。員警到場瞭解，是30歲李姓男子穿越馬路時、認為騎機車男子未禮讓行人通行，兩人發生口角。
員警到場時機車騎士已離去，李表示暫不提出告訴；員警當場告知，可提供對方違規影像等資料，供員警審認及舉發。事後李在臉書爆料此事。
台南市警二分局表示，立法院已就道路交通管理處罰條例中有關行人安全相關條文做修正，有關行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，都屬需禮讓行人範圍，舉凡在可合法穿越道路處所遇到行人，汽車駕駛人就需減速、禮讓行人通行。同時，罰款也從原有的1200元以上、3600元以下提高到1200元以上、6000元以下。
警方說，持續針對未禮讓行人安全通行部分持續加強取締及宣導，今年迄今已舉發155件違規；台南市警察局將從明天5月1日起，全面擴大執法取締不禮讓行人違規行為，提醒大家遵守交通規則、建立正確的路口禮讓行人觀念，確保用路人行的安全。
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