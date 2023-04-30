大貨車載「空桶」未過磅收9萬罰單 法院：空桶也是貨物

陳姓男子駕駛曳引貨車載運槽桶行駛國道3號，未駛入地磅站過磅，收到9萬元罰單。他說，車上載的是空桶，所以不用過磅，訴請撤銷罰單。基隆地方法院認定「空桶」也是貨物，大貨車裝載貨物，未依規定過磅就是違規，駁回告訴。案仍可上訴。

判決指出，陳男去年5月16日上午駕駛營業貨運曳引車，行經國道3號北向234.6公里名間路段時，未依標誌指示進入地磅站過磅，被國道警察舉發違規。交通部公路總局台北市區監理所確認有違規事實，裁處罰鍰9萬元，並記違規點數2點。

陳男不服處分，向基隆地院提起行政訴訟，主張車上只有空槽桶，沒有裝載貨物，所以當然不用過磅。警方以車輛外觀無法判斷有無承載物品，要求過磅不合理。警員可觀察車輛輪胎受力情況，加上他有出示卸貨後過磅單，證明是空車，無須過磅，聲明撤銷原處分。

法院勘驗採證光碟畫面，看見陳男開車裝載1桶銀白色圓筒狀非固定式罐槽體，行經地磅站路段，路旁設有「閃光燈亮時載重大貨車過磅」告示牌。陳男到達地磅站前，有看到告示牌和雙黃燈閃爍，仍逕自駛離地磅站，確有未依標誌指示過磅違規行為。

陳男主張載運「空桶」，不用過磅，但法院指道路交通管理處罰條例立法目的，在於避免汽車超重可能造成危害，而要求汽車駕駛人有停車稽查義務。汽車是否超重，是否存在行車安全具體危害，都不是處罰必備要素，處罰重點就是汽車駕駛人是否違反停車接受稽查義務。

法院表示，陳男載運的槽桶並非貨車不可分割部分，縱使是空桶，也屬貨物一種。陳男載運貨物為「銀白色圓桶」，並非透明容器或鏤空籃子，如未實際查驗、確認重量，無從知悉是否裝載貨物，或用肉眼即可確認是否超載，自應進入地磅站過磅。