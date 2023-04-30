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洗刷「行人地獄」惡名！明起路口安全大執法 4取締重點看過來
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，立法院本月三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽機車不禮讓行人罰則。警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。
警政署統計行經行人穿越道及轉彎不停讓行人、視障者先行，今年1至3月取締3萬0717件，比去年同期1萬2893件增加1萬7824件，成長幅度超過1倍，除執法強度提升，也顯示駕駛守法觀念不足。
警政署明起大執法，重點取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。
依現行道交條例，行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，轉彎時除禁止行人穿越路段不暫停讓行人優先通行，處1200至3600元罰鍰；若不停讓視障者，均加重為2400至7200元。
警政署說，強力攔查取締及科技執法，提升駕駛與行人守法、互相尊重觀念，維護道路安全降低死傷。
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