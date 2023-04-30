快訊

中職／勝騎士投7局只讓悍將2安 獅隊1800勝史上第一隊

郭台銘民調追上侯友宜？ 兩人對上賴清德勢均力敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗刷「行人地獄」惡名！明起路口安全大執法 4取締重點看過來

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供

台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，立法院本月三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽機車不禮讓行人罰則。警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。

警政署統計行經行人穿越道及轉彎不停讓行人、視障者先行，今年1至3月取締3萬0717件，比去年同期1萬2893件增加1萬7824件，成長幅度超過1倍，除執法強度提升，也顯示駕駛守法觀念不足。

警政署明起大執法，重點取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。

依現行道交條例，行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，轉彎時除禁止行人穿越路段不暫停讓行人優先通行，處1200至3600元罰鍰；若不停讓視障者，均加重為2400至7200元。

警政署說，強力攔查取締及科技執法，提升駕駛與行人守法、互相尊重觀念，維護道路安全降低死傷。

台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署明起路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供

視障 人行道 行人地獄 科技執法

延伸閱讀

擺脫行人地獄 高雄市交通局祭三招保障行人安全

台中行人地獄頻傳 1至3月車不讓人釀事故逾200件

影／行人地獄再一樁 台中45歲婦返家走斑馬線 車從身後撞上來

全國知名台南新化老街 竟因「科技執法」整條街冷清清

相關新聞

洗刷「行人地獄」惡名！明起路口安全大執法 4取締重點看過來

台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，立法院本月三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽機車不禮讓行人罰則。警...

國寶總裁朱國榮涉炒股及內線交易 延長限境8月

國寶集團總裁朱國榮被控炒作龍邦股票以及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，內線交易買台壽保股票獲利等案，遭判刑。高院...

樹林、板橋警方區域聯防 與環保局閉鎖式攔檢噪音車

新北市樹林與板橋警分局昨晚聯合市政府環保局，在中華路執行閉鎖式路檢加強稽查噪音、改裝車輛，一共攔檢155輛疑似改裝排氣管...

債權媒合平台疑有不法業者 台大財金畢業女被騙200多萬

新北市第12選區（七星區）國民黨立委參選人、律師簡榮宗今天說，拜票過程中得知近期有債權媒合平台支付不出利息，疑為「龐氏騙...

苗栗惡煞到店家逼聘圍事被拒 拿高爾夫球桿砸店遭訴

苗栗縣鍾姓男子等人，在前年間前往苗栗縣一家酒店時，要求劉姓負責人需請他們擔任「圍事」，以防有人搗亂，但遭到劉拒絕，鍾等人...

與人互毆被搜出折疊刀 他辯帶來丟遭法官打臉

翁姓男子被控在台南市安平區府平路某超商前，因細故與他人發生口角互毆，警方獲報當場在翁身上發現1把折疊刀，翁辯稱攜帶刀準備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦