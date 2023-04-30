國寶總裁朱國榮涉炒股及內線交易 延長限境8月

國寶集團總裁朱國榮被控炒作龍邦股票以及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，內線交易買台壽保股票獲利等案，遭判刑。高院審酌他限制出境期限將屆滿，裁定延長8月。

二審的台灣高等法院判決指出，時任國寶人壽公司財務部及投資部實際負責人的朱國榮涉嫌於民國100年至102年1月初之間，分2階段炒作龍邦股票。第1階段犯罪所得為新台幣2971萬4871元，應追繳沒收；第2階段為虧損，沒有犯罪所得，不用追繳沒收。

二審認定，朱國榮利用國寶人壽公司豐沛資金遂其炒作龍邦股價，犯罪所得未逾1億元，依證券交易法的高買證券罪二罪，3月間判朱國榮應執行8年徒刑。可上訴。

另一方面，朱國榮於102年6、7月間起，聘僱女子林桂馨陸續買進龍邦股票，並於103年2月至105年3月底之間，分4階段以大量相對成交，造成龍邦股票交易量暴增且高度活絡不實假象，連續以高價委託買進龍邦股票人為手段拉抬炒作龍邦股票，犯罪所得1772萬餘元。

判決指出，朱國榮於104年間利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證，獲利達1億6263萬餘元。

二審合議庭認定，朱國榮構成4次炒股及1次內線交易罪，且犯罪所得逾1億元，4月間判應執行16年徒刑。可上訴。