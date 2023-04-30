債權媒合平台疑有不法業者 台大財金畢業女被騙200多萬

新北市第12選區（七星區）國民黨立委參選人、律師簡榮宗今天說，拜票過程中得知近期有債權媒合平台支付不出利息，疑為「龐氏騙局」，金管會及司法機關應有作為。低薪、低利年代，年輕人或小資族想靠投資翻身，但要慎選投資公司和管道。

簡榮宗在臉書貼文說，昨天深夜接獲好友傳來的訊息，指近期有債權媒合平台支付不出利息，受害者已經組成近千人的LINE群組自救會。債權媒合平台經營模式並沒有違法，台灣也有正規經營的業者，但假造債權、保證收益就可能構成刑法詐欺罪或銀行法吸收存款罪。

簡榮宗表示，低薪、低利的年代，看到年化利率可能有8%，大額投資甚至有11%，會不會心動？如果「投資平台」還說，債權有不動產做為抵押品擔保，會不會更覺得有保障？非法業者透過債權媒合平台吸金，除了造成投資人損失，更可能影響金融市場秩序。

有自稱受害者的女子拍攝影片上傳YouTube，詳述投資以及血本無歸過程。簡榮宗說，她提到「台大財金畢業又怎樣？還是被騙200多萬」、「我曾經想過是不是龐式騙局，但覺得應該不會是最後一個投資人」，讓人看了感到心酸。