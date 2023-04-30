在國家音樂廳被要求戴口罩 男摔駐警密錄器判拘役

林姓男子去年5月間到國家音樂廳觀賞演出時，被工作人員要求戴口罩，林男散場時要求道歉，與駐衛警發生爭執時怒摔駐衛警密錄器。北院依毀損罪判處林男拘役55天，可上訴。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，文化部配合疫情指揮中心規定，訂有展覽場館、電影院、表演場館、影視劇組、實驗劇場等防疫管理措施，包括戴口罩的規定。

判決指出，林男於去年5月25日晚間在國家音樂廳3樓觀看表演時，未戴口罩經工作人員告誡，林男於散場時要求工作人員向他道歉，接到通報到場協調的兩廳院駐衛警到場後，與林男發生爭執並相互拉扯，林男見駐衛警的密錄器掉落在地，撿起密錄器，由3樓丟至1樓，導致密錄器毀損。

兩廳院及駐衛警向台北地檢署提起告訴，林男到案後矢口否認，辯稱駐衛警當時要他離開不然就要把他拖走，後來就動手打他，他根本沒有碰過密錄器。檢察官依毀損罪起訴林男。

台北地方法院審理時，依案發當時監視器影像截圖等證據，認定林男毀損密錄器無誤，審酌林男身為藝術家、家庭富裕，判處拘役55天，得易科罰金。全案可上訴。